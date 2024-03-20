В ХМАО организаторы викторины раскрыли интригу с числом ценных подарков

В викторине «Достижения Югры» жители округа получили 23 квартиры и 31 автомобиль

Организаторы подготовили миллион ценных подарков для участников викторины «Достижения Югры» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В викторине «Достижения Югры» жители региона получили миллион ценных подарков, среди них 23 квартиры и 31 автомобиль. Об этом рассказали организаторы на портале «Открытый регион».

«Всего организаторы проекта подготовили 1 000 000 подарков, в их числе 23 квартиры и 31 автомобиль. Еще 50 человек стали обладателями цифровых сертификатов в один из крупнейших маркетплейсов страны номиналом 30 000 тысяч рублей», — сообщается на портале.

Жители округа также выигрывали бытовую и цифровую технику, гаджеты и значки «Югра». Узнать, кто получил самые ценные подарки можно на сайте проекта в разделе «Новости». С января по март 2024 года в викторине «Достижения Югры» приняли участие более 988 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что семиклассница из ХМАО выиграла квартиру в викторине. Школьница из Нижневартовска Мирослава Морозова пошла на выборы, поддавшись на уговоры мамы.