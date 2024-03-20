Как жителям ХМАО получить ценные подарки, выигранные в викторине

В ХМАО начинается выдача ценных подарков с викторины «Достижения Югры»

20 марта 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

В городах и районах ХМАО будут определены места, где будут выдавать подарки викторины «Достижения Югры» Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители региона могут получить ценные подарки, выигранные в викторине «Достижения Югры», на сайте проекта в специальном разделе. Об этом рассказала координатор Наталья Акст на портале «Открытый регион». «Если значки можно было забрать непосредственно у волонтеров, а цифровые сертификаты в маркетплейс активировать в день их получения, то другие подарки будут выдаваться централизовано в каждом муниципалитете в специально определенных для этого местах. Узнать о них можно уже сегодня вечером на сайте Викторины в разделе «Подарки», — сказала Наталья Акст. Те, кто потерял сообщение с наименованием подарка, могут восстановить его на сайте в специальном разделе. Там необходимо ввести в поля номер телефона и код подарка. Ранее URA.RU писало, что жители региона в викторине «Достижения Югры» получили миллион ценных подарков. Среди них 23 квартиры и 31 автомобиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители региона могут получить ценные подарки, выигранные в викторине «Достижения Югры», на сайте проекта в специальном разделе. Об этом рассказала координатор Наталья Акст на портале «Открытый регион». «Если значки можно было забрать непосредственно у волонтеров, а цифровые сертификаты в маркетплейс активировать в день их получения, то другие подарки будут выдаваться централизовано в каждом муниципалитете в специально определенных для этого местах. Узнать о них можно уже сегодня вечером на сайте Викторины в разделе «Подарки», — сказала Наталья Акст. Те, кто потерял сообщение с наименованием подарка, могут восстановить его на сайте в специальном разделе. Там необходимо ввести в поля номер телефона и код подарка. Ранее URA.RU писало, что жители региона в викторине «Достижения Югры» получили миллион ценных подарков. Среди них 23 квартиры и 31 автомобиль.