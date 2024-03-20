Как жителям ХМАО получить ценные подарки, выигранные в викторине

В ХМАО начинается выдача ценных подарков с викторины «Достижения Югры»
© Служба новостей «URA.RU»
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В городах и районах ХМАО будут определены места, где будут выдавать подарки викторины «Достижения Югры» Фото:

Жители региона могут получить ценные подарки, выигранные в викторине «Достижения Югры», на сайте проекта в специальном разделе. Об этом рассказала координатор Наталья Акст на портале «Открытый регион».

«Если значки можно было забрать непосредственно у волонтеров, а цифровые сертификаты в маркетплейс активировать в день их получения, то другие подарки будут выдаваться централизовано в каждом муниципалитете в специально определенных для этого местах. Узнать о них можно уже сегодня вечером на сайте Викторины в разделе «Подарки», — сказала Наталья Акст.

Те, кто потерял сообщение с наименованием подарка, могут восстановить его на сайте в специальном разделе. Там необходимо ввести в поля номер телефона и код подарка.

Ранее URA.RU писало, что жители региона в викторине «Достижения Югры» получили миллион ценных подарков. Среди них 23 квартиры и 31 автомобиль.

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Жители региона могут получить ценные подарки, выигранные в викторине «Достижения Югры», на сайте проекта в специальном разделе. Об этом рассказала координатор Наталья Акст на портале «Открытый регион». «Если значки можно было забрать непосредственно у волонтеров, а цифровые сертификаты в маркетплейс активировать в день их получения, то другие подарки будут выдаваться централизовано в каждом муниципалитете в специально определенных для этого местах. Узнать о них можно уже сегодня вечером на сайте Викторины в разделе «Подарки», — сказала Наталья Акст. Те, кто потерял сообщение с наименованием подарка, могут восстановить его на сайте в специальном разделе. Там необходимо ввести в поля номер телефона и код подарка. Ранее URA.RU писало, что жители региона в викторине «Достижения Югры» получили миллион ценных подарков. Среди них 23 квартиры и 31 автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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