Экономика Промышленность Власти выделят миллиард на поддержку промышленников Правительство выделит один миллиард рублей на поддержку промышленников 21 марта 2024 в 17:14 Размер текста - 17 + Мишустин уверен, что с помощью промышленной ипотеки появятся новые рабочие места Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство направит миллиард рублей на программы финансирования льготного кредитования промышленников — промышленную ипотеку. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта. «Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заявил Михаил Мишустин, анонсировав сумму поддержки — миллиард рублей. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства. Программа промышленной ипотеки была начата в 2022 году, она позволяет получить кредит до 500 млн рублей под 5% годовых на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов. Правительство рассчитывает, что подобные меры станут стимулом для развития промышленности и создания новых рабочих мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правительство направит миллиард рублей на программы финансирования льготного кредитования промышленников — промышленную ипотеку. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта. «Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заявил Михаил Мишустин, анонсировав сумму поддержки — миллиард рублей. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства. Программа промышленной ипотеки была начата в 2022 году, она позволяет получить кредит до 500 млн рублей под 5% годовых на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов. Правительство рассчитывает, что подобные меры станут стимулом для развития промышленности и создания новых рабочих мест. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям