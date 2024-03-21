Власти выделят миллиард на поддержку промышленников

Правительство выделит один миллиард рублей на поддержку промышленников
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22-е заседание советов глав правительств государств-членов шанхайской организации сотрудничества. Бишкек, мишустин михаил
Мишустин уверен, что с помощью промышленной ипотеки появятся новые рабочие места Фото:

Правительство направит миллиард рублей на программы финансирования льготного кредитования промышленников — промышленную ипотеку. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта.

«Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заявил Михаил Мишустин, анонсировав сумму поддержки — миллиард рублей. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства.

Программа промышленной ипотеки была начата в 2022 году, она позволяет получить кредит до 500 млн рублей под 5% годовых на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов. Правительство рассчитывает, что подобные меры станут стимулом для развития промышленности и создания новых рабочих мест.

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Правительство направит миллиард рублей на программы финансирования льготного кредитования промышленников — промышленную ипотеку. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта. «Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заявил Михаил Мишустин, анонсировав сумму поддержки — миллиард рублей. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства. Программа промышленной ипотеки была начата в 2022 году, она позволяет получить кредит до 500 млн рублей под 5% годовых на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов. Правительство рассчитывает, что подобные меры станут стимулом для развития промышленности и создания новых рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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