Власти выделят миллиард на поддержку промышленников

Правительство направит миллиард рублей на программы финансирования льготного кредитования промышленников — промышленную ипотеку. Об этом говорилось на заседании правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 21 марта.
«Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», — заявил Михаил Мишустин, анонсировав сумму поддержки — миллиард рублей. Информация размещена в официальном telegram-канале правительства.
Программа промышленной ипотеки была начата в 2022 году, она позволяет получить кредит до 500 млн рублей под 5% годовых на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов. Правительство рассчитывает, что подобные меры станут стимулом для развития промышленности и создания новых рабочих мест.
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