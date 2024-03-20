Курганское правительство создает новую структуру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание областных комитетов. Курган, доклад, смирных иван
Иван Смирных возглавит новый депаратамент в курганском правительстве Фото:

В Курганской области появится департамент социальной политики. О создании новой структуры в составе правительства сообщил первый заместитель губернатора Андрей Алексеев.

«На заседании Правительства принято решение создать в Курганской области департамент социальной политики», — сообщил в своем telegram-канале политик. Департамент объединит управление социальной политики и региональный центр занятости населения.

Директором назначат Ивана Смирных. В настоящее время он является заместителем директор департамента экономразвития области.

Ранее URA.RU составило список чиновников, которыми был недоволен губернатор Вадим Шумков. Среди них был Смирных, в достоверности отчета которого усомнился глава региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области появится департамент социальной политики. О создании новой структуры в составе правительства сообщил первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. «На заседании Правительства принято решение создать в Курганской области департамент социальной политики», — сообщил в своем telegram-канале политик. Департамент объединит управление социальной политики и региональный центр занятости населения. Директором назначат Ивана Смирных. В настоящее время он является заместителем директор департамента экономразвития области. Ранее URA.RU составило список чиновников, которыми был недоволен губернатор Вадим Шумков. Среди них был Смирных, в достоверности отчета которого усомнился глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...