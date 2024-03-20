Курганское правительство создает новую структуру

20 марта 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Иван Смирных возглавит новый депаратамент в курганском правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области появится департамент социальной политики. О создании новой структуры в составе правительства сообщил первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. «На заседании Правительства принято решение создать в Курганской области департамент социальной политики», — сообщил в своем telegram-канале политик. Департамент объединит управление социальной политики и региональный центр занятости населения. Директором назначат Ивана Смирных. В настоящее время он является заместителем директор департамента экономразвития области. Ранее URA.RU составило список чиновников, которыми был недоволен губернатор Вадим Шумков. Среди них был Смирных, в достоверности отчета которого усомнился глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области появится департамент социальной политики. О создании новой структуры в составе правительства сообщил первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. «На заседании Правительства принято решение создать в Курганской области департамент социальной политики», — сообщил в своем telegram-канале политик. Департамент объединит управление социальной политики и региональный центр занятости населения. Директором назначат Ивана Смирных. В настоящее время он является заместителем директор департамента экономразвития области. Ранее URA.RU составило список чиновников, которыми был недоволен губернатор Вадим Шумков. Среди них был Смирных, в достоверности отчета которого усомнился глава региона.