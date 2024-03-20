Курганское правительство создает новую структуру

В Курганской области появится департамент социальной политики. О создании новой структуры в составе правительства сообщил первый заместитель губернатора Андрей Алексеев.
«На заседании Правительства принято решение создать в Курганской области департамент социальной политики», — сообщил в своем telegram-канале политик. Департамент объединит управление социальной политики и региональный центр занятости населения.
Директором назначат Ивана Смирных. В настоящее время он является заместителем директор департамента экономразвития области.
Ранее URA.RU составило список чиновников, которыми был недоволен губернатор Вадим Шумков. Среди них был Смирных, в достоверности отчета которого усомнился глава региона.
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