Курганцы составили список — кто из чиновников врал губернатору

В Кургане вспомнили чиновников, которые врали губернатору Вадиму Шумкову (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана вспомнили чиновников, которые врали губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. В списке оказались представители департамента экономического развития, сотрудники городской администрации и депутаты, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным властям и горожане. Ранее губернатор в большом интервью заявил о вранье чиновников.

«Шумков требовал от своих подчиненных аккуратно обращаться с цифрами. В свое время губернатор был недоволен заместителем директора департамента экономического развития Иваном Смирных. На одном из заседаний правительства чиновник представил цифры, которые вызвали сомнения», — пояснил один из инсайдеров. Другой источник напомнил, возможно, недостоверную информацию предоставляли сотрудники департамента здравоохранения. В частности, по словам источника, это касается ситуации по обеспечению детей-диабетиков необходимыми препаратами.

«В списки можно включить и некоторых депутатов. Они могли говорить, что идут работы по созданию того или иного сельскохозяйственного комплекса, а на самом деле ничего не проводилось», — добавил инсайдер. Также горожане вспомнили, что Шумков не раз делал замечания бывшему мэру Сергею Руденко и экс-директору ЖКХ Александру Гонцову.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, чиновники из каких сфер могли врать губернатору. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в интервью Шумков рассказал о вранье чиновников. По словам главы региона, некоторые сотрудники регионального правительства и главы муниципалитетов начинали хитрить. Чиновники говорили «сделано» и отправляли фиктивные отчеты, отметил губернатор.