Что делать россиянам, если произойдет отключение iOS и Google

Wylsacom: при блокировке iOS и Google смартфоны нужно отключить от интернета

21 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В случае блокировки iOS и Google, гаджеты нужно оперативно отключить от интернета, отметил Wylsacom Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Если Apple и Google заблокируют в России смартфоны на базе Android и iPhone, то граждане РФ смогут перейти на китайские бренды. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom (10,6 млн подписчиков) Валентин Петухов. По словам зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Антона Горелкина, компании Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone. Это может произойти, если подобное распоряжение поступит от властей США, например, в случае перехода военных конфликтов в иную стадию. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что технические возможности для этого есть. Гаджеты превратятся в «кирпичи». «Единственная альтернатива (если заблокируют iOS и Google) — это смартфоны на операционных системах без сервисов Google, если мы говорим про Android. То, что продают сейчас Huawei и другие китайские бренды. Но, как правило, такие устройства реализуются исключительно для внутреннего рынка Китая и к нам попадают скорее как „серые“. Официально в современных реалиях купить их вы не сможете, потому что они не пользуются особой популярностью, в основном они для фанатов. По параллельному импорту их не возят. Но если у кого-то есть страх потери доступа к телефону, то такое устройство можно купить. Это будет самый защищенный вариант смартфона. Как правило, это флагманские или редкие устройства, или, у китайских брендов есть такая политика, местная версия, сначала они выпускают ее для внутреннего использования, а через несколько месяцев глобальную. Та уже идет с сервисом Google и она дороже», — рассказал Валентин Петухов. Для тех, кто боится, что их iPhone или смартфон на базе Android, в случае блокировки в РФ iOS и Google, превратятся в «кирпичи», эксперт по гаджетам предложил лишить их доступа в интернет. «Для отключения смартфонов нужен интернет. Единственный способ оставить телефон в рабочем состоянии — это вынуть из него сим-карту и отключить Wi-Fi. Это поможет сохранить данные, но полезность такого смартфона будет крайне мала», — отметил Петухов. При этом собеседник агентства добавил, что в случае блокировки iOS и Google в России, на превращенные в «кирпичи» смартфоны потребителю никто не возместит убытки. «Компании официально на нашем рынке не представлены, поэтому однозначно никаких компенсаций потребителям не будет. По контракту гарантия — это „форс- мажор“. Вряд ли она покроет расходы на заблокированные смартфоны. Но с точки зрения логики рынка, блокировать ничего, скорее всего, никто не будет. Может быть, только в крайнем случае. Потому что кроме России, все эти компании продают свои устройства по всему миру. Это будет хороший сигнал, в том числе китайскому рынку, и многим другим. Если компании не гарантируют работу смартфонов, тогда зачем их покупать», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Apple и Google заблокируют в России смартфоны на базе Android и iPhone, то граждане РФ смогут перейти на китайские бренды. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт по гаджетам, видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom (10,6 млн подписчиков) Валентин Петухов. По словам зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Антона Горелкина, компании Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone. Это может произойти, если подобное распоряжение поступит от властей США, например, в случае перехода военных конфликтов в иную стадию. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что технические возможности для этого есть. Гаджеты превратятся в «кирпичи». «Единственная альтернатива (если заблокируют iOS и Google) — это смартфоны на операционных системах без сервисов Google, если мы говорим про Android. То, что продают сейчас Huawei и другие китайские бренды. Но, как правило, такие устройства реализуются исключительно для внутреннего рынка Китая и к нам попадают скорее как „серые“. Официально в современных реалиях купить их вы не сможете, потому что они не пользуются особой популярностью, в основном они для фанатов. По параллельному импорту их не возят. Но если у кого-то есть страх потери доступа к телефону, то такое устройство можно купить. Это будет самый защищенный вариант смартфона. Как правило, это флагманские или редкие устройства, или, у китайских брендов есть такая политика, местная версия, сначала они выпускают ее для внутреннего использования, а через несколько месяцев глобальную. Та уже идет с сервисом Google и она дороже», — рассказал Валентин Петухов. Для тех, кто боится, что их iPhone или смартфон на базе Android, в случае блокировки в РФ iOS и Google, превратятся в «кирпичи», эксперт по гаджетам предложил лишить их доступа в интернет. «Для отключения смартфонов нужен интернет. Единственный способ оставить телефон в рабочем состоянии — это вынуть из него сим-карту и отключить Wi-Fi. Это поможет сохранить данные, но полезность такого смартфона будет крайне мала», — отметил Петухов. При этом собеседник агентства добавил, что в случае блокировки iOS и Google в России, на превращенные в «кирпичи» смартфоны потребителю никто не возместит убытки. «Компании официально на нашем рынке не представлены, поэтому однозначно никаких компенсаций потребителям не будет. По контракту гарантия — это „форс- мажор“. Вряд ли она покроет расходы на заблокированные смартфоны. Но с точки зрения логики рынка, блокировать ничего, скорее всего, никто не будет. Может быть, только в крайнем случае. Потому что кроме России, все эти компании продают свои устройства по всему миру. Это будет хороший сигнал, в том числе китайскому рынку, и многим другим. Если компании не гарантируют работу смартфонов, тогда зачем их покупать», — подчеркнул он.