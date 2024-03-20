США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити

20 марта 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

США эвакуируют своих граждан с Гаити Фото: Георгий Бергал © URA.RU США приступили к эвакуации американцев с Гаити на фоне нападений банд. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. «По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго», — передает ТАСС слова Патела. Он отметил, что сами американцы будут нести ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США. Согласно данным Патела, на данный момент около 1,6 тысячи граждан Штатов связались с властями совей страны. Они выразили желание воспользоваться возможностью эвакуации с Гаити. После землетрясения на Гаити и убийства президента Жовенеля Моиза ситуация в Республике ухудшилась. После этого столицу Порт-о-Пренс захватила волна нападений различных банд. Некоторые из их участников называют свои действия прямым вызовом премьер-министру Гаити Ариэлю Анри. Более подробно — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США приступили к эвакуации американцев с Гаити на фоне нападений банд. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. «По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго», — передает ТАСС слова Патела. Он отметил, что сами американцы будут нести ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США. Согласно данным Патела, на данный момент около 1,6 тысячи граждан Штатов связались с властями совей страны. Они выразили желание воспользоваться возможностью эвакуации с Гаити. После землетрясения на Гаити и убийства президента Жовенеля Моиза ситуация в Республике ухудшилась. После этого столицу Порт-о-Пренс захватила волна нападений различных банд. Некоторые из их участников называют свои действия прямым вызовом премьер-министру Гаити Ариэлю Анри. Более подробно — в материале URA.RU.