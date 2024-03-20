США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
США эвакуируют своих граждан с Гаити Фото:

США приступили к эвакуации американцев с Гаити на фоне нападений банд. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго», — передает ТАСС слова Патела. Он отметил, что сами американцы будут нести ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США.

Согласно данным Патела, на данный момент около 1,6 тысячи граждан Штатов связались с властями совей страны. Они выразили желание воспользоваться возможностью эвакуации с Гаити.

После землетрясения на Гаити и убийства президента Жовенеля Моиза ситуация в Республике ухудшилась. После этого столицу Порт-о-Пренс захватила волна нападений различных банд. Некоторые из их участников называют свои действия прямым вызовом премьер-министру Гаити Ариэлю Анри. Более подробно — в материале URA.RU.

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США приступили к эвакуации американцев с Гаити на фоне нападений банд. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. «По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго», — передает ТАСС слова Патела. Он отметил, что сами американцы будут нести ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США. Согласно данным Патела, на данный момент около 1,6 тысячи граждан Штатов связались с властями совей страны. Они выразили желание воспользоваться возможностью эвакуации с Гаити. После землетрясения на Гаити и убийства президента Жовенеля Моиза ситуация в Республике ухудшилась. После этого столицу Порт-о-Пренс захватила волна нападений различных банд. Некоторые из их участников называют свои действия прямым вызовом премьер-министру Гаити Ариэлю Анри. Более подробно — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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