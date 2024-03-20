Бастрыкин взялся за дело ребенка из ХМАО, которого зажало дверями автобуса

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по инциденту в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель пассажирского автобуса закрыл двери транспорта, не убедившись, что все пассажиры вышли. В результате пострадал подросток. Ему створками зажало голову. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«В городе Нижневартовске водитель пассажирского автобуса допустил закрытие двери транспортного средства, не убедившись, что все пассажиры вышли. В результате произошедшего мальчику, не успевшему покинуть транспортное средство, зажало голову створками дверей автобуса. Председатель СК России поручил… представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Проверка организована Управлением СК РФ по ХМАО-Югре. К расследованию дела подключилась мэрия Нижневартовска.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель пассажирского автобуса закрыл двери транспорта, не убедившись, что все пассажиры вышли. В результате пострадал подросток. Ему створками зажало голову. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. «В городе Нижневартовске водитель пассажирского автобуса допустил закрытие двери транспортного средства, не убедившись, что все пассажиры вышли. В результате произошедшего мальчику, не успевшему покинуть транспортное средство, зажало голову створками дверей автобуса. Председатель СК России поручил… представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Проверка организована Управлением СК РФ по ХМАО-Югре. К расследованию дела подключилась мэрия Нижневартовска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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