20 марта 2024

Глава СНБО Украины разозлился на спецпреда Китая из-за слов о России. Видео

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов,  stock
Данилов исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исказил имя китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя его слова о том, что Россия должна присутствовать на переговорах по Украине. По словам Данилова, Киев не позволит решать вопросы по конфликту без Украины.

«Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом [переговоров]», — сказал Данилов в эфире украинского телеканала «Рада», комментируя возможность мирных переговоров с Россией.

По его словам, этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. Также Данилов сделал вид, что забыл имя спецпреда и нецензурно его исковеркал.

Ранее Хуэй заявил, что РФ должна участвовать в обсуждении по Украине. Как пишет издания Politico, Китай намерен бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать российская сторона. Там отметили, что Китай пытается убедить Европу позволить Москве участвовать в возможных мирных переговорах, которые могут пройти в Швейцарии.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исказил имя китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя его слова о том, что Россия должна присутствовать на переговорах по Украине. По словам Данилова, Киев не позволит решать вопросы по конфликту без Украины. «Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом [переговоров]», — сказал Данилов в эфире украинского телеканала «Рада», комментируя возможность мирных переговоров с Россией. По его словам, этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. Также Данилов сделал вид, что забыл имя спецпреда и нецензурно его исковеркал. Ранее Хуэй заявил, что РФ должна участвовать в обсуждении по Украине. Как пишет издания Politico, Китай намерен бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать российская сторона. Там отметили, что Китай пытается убедить Европу позволить Москве участвовать в возможных мирных переговорах, которые могут пройти в Швейцарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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