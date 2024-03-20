Глава СНБО Украины разозлился на спецпреда Китая из-за слов о России. Видео

21 марта 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Данилов исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исказил имя китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя его слова о том, что Россия должна присутствовать на переговорах по Украине. По словам Данилова, Киев не позволит решать вопросы по конфликту без Украины. «Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом [переговоров]», — сказал Данилов в эфире украинского телеканала «Рада», комментируя возможность мирных переговоров с Россией. По его словам, этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. Также Данилов сделал вид, что забыл имя спецпреда и нецензурно его исковеркал. Ранее Хуэй заявил, что РФ должна участвовать в обсуждении по Украине. Как пишет издания Politico, Китай намерен бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать российская сторона. Там отметили, что Китай пытается убедить Европу позволить Москве участвовать в возможных мирных переговорах, которые могут пройти в Швейцарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исказил имя китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя, комментируя его слова о том, что Россия должна присутствовать на переговорах по Украине. По словам Данилова, Киев не позволит решать вопросы по конфликту без Украины. «Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. Мы слишком дорого заплатили за то, что имеем право сидеть за столом [переговоров]», — сказал Данилов в эфире украинского телеканала «Рада», комментируя возможность мирных переговоров с Россией. По его словам, этот вопрос не может решать «какой-то» китайский дипломат. Также Данилов сделал вид, что забыл имя спецпреда и нецензурно его исковеркал. Ранее Хуэй заявил, что РФ должна участвовать в обсуждении по Украине. Как пишет издания Politico, Китай намерен бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать российская сторона. Там отметили, что Китай пытается убедить Европу позволить Москве участвовать в возможных мирных переговорах, которые могут пройти в Швейцарии.