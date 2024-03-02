Спецпред Китая согласился, что РФ должна участвовать в обсуждении по Украине

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй согласился с тем, что все обсуждения по вопросам урегулирования на Украине невозможны без участия России, а также без учета ее интересов безопасности. К такому мнению спецпред пришел 2 марта на встрече с замглавой МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.
«Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса. Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности», — передает слова представителей двух стран российское ведомство.
По словам Галузина, продвигаемые Украиной и Западом ультимативные требования к РФ и связанные с ними диалоговые форматы, только вредят развитию урегулирования. В ведомстве подчеркнули, что встреча представителей двух стран проходила в дружественной атмосфере, которая присуща российско-китайским отношениям.
Спецпредставитель Китая начал второе турне. Он планирует посетить Россию, Украину и страны Европы. Цель — содействовать политическому проведению второго раунда челночной дипломатии для разрешения украинского кризиса, передает телеканал 360. В мае прошлого года Ли Хуэй уже совершал подобную поездку. Тогда он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. Обсудил китайский мирный план. Визит на Украину стал тогда первым для спецпредставителя КНР.
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