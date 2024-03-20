20 марта 2024

В Екатеринбурге снесут незаконные гаражи

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гараж, машины не ставить, металлические гаражи
Власти Екатеринбурга очищают город от незаконных гаражей Фото:

Власти Кировского района Екатеринбурга ищут подрядчика, который займется сносом незаконных гаражей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Ликвидация металлических гаражей, не включенных в схему размещения в Кировском районе Екатеринбурга. Количество гаражей — 10 штук», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, подрядчик должен вывезти металлические гаражи на место временного хранения, чтобы затем передать их законным владельцам. Начальная цена контракта 223 тысячи рублей.

Ранее мэрия Екатеринбурга планировала снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов подчеркнул, что в столице Урала насчитывается около десяти тысяч гаражей, и только три из них установлены законно.

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Власти Кировского района Екатеринбурга ищут подрядчика, который займется сносом незаконных гаражей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Ликвидация металлических гаражей, не включенных в схему размещения в Кировском районе Екатеринбурга. Количество гаражей — 10 штук», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен вывезти металлические гаражи на место временного хранения, чтобы затем передать их законным владельцам. Начальная цена контракта 223 тысячи рублей. Ранее мэрия Екатеринбурга планировала снести семь тысяч гаражей, которые построены незаконно. Замглавы города по вопросам строительства Рустам Галямов подчеркнул, что в столице Урала насчитывается около десяти тысяч гаражей, и только три из них установлены законно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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