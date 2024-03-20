Инвестор показал проект курганского крематория. Скрин

21 марта 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

В Кургане могут построить современный крематорий Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета О попытках построить крематорий в Кургане Частный инвестор уже имеет на руках дизайн-проект Курганского областного крематория, который планировалось построить в Зайково. Скриншот проекта показал URA.RU источник близкий к похоронной сфере. «Компания „Региональная служба кремации“ не только готова вложить сотни миллионов рублей собственных средств в строительство крематория в Кургане. Она разработала проект на основе лучших мировых и российских образцов. Реализовать масштабное строительство инвестор не может из-за препятствий, которые так и не устранили депутаты гордумы и местные власти», — отметил источник. Инвестор предусмотрел в проекте строительство функционального здания крематория в Зайково без избыточного декора и религиозной символики. Архитектура и интерьеры похожи на современные медицинские центры, подчеркнул источник. Он добавил, что курганцы смогли бы проводить усопших в последний путь достойно и значительно дешевле, чем при захоронении на кладбище. Мэрия Кургана якобы передала участок земли в Зайково МУП «Ритуальные услуги» в бесплатное пользование, а вот частному инвестору предложили землю в аренду по цене свыше 5 млн рублей в год. Такие условия аренды ставят крест на проекте строительства крематория. На официальном сайте «Региональной службы кремации» указано, что компания возводит и проектирует объекты в Чувашии, Ульяновске, Ижевске, Ивановской, Кировской, Липецкой, Вологодской областях, а также в Удмуртии и других регионах. Ранее депутат Курганской городской думы Иван Камшилов рассказал, что мэрия препятствует строительству крематория, поддерживая интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Он добавил, что в других регионах стоимость аренды земли для инвесторов в десятки раз ниже. Дизайн-проект Курганского областного крематория в Зайково Скриншот: предоставил источник из похоронной сферы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частный инвестор уже имеет на руках дизайн-проект Курганского областного крематория, который планировалось построить в Зайково. Скриншот проекта показал URA.RU источник близкий к похоронной сфере. «Компания „Региональная служба кремации“ не только готова вложить сотни миллионов рублей собственных средств в строительство крематория в Кургане. Она разработала проект на основе лучших мировых и российских образцов. Реализовать масштабное строительство инвестор не может из-за препятствий, которые так и не устранили депутаты гордумы и местные власти», — отметил источник. Инвестор предусмотрел в проекте строительство функционального здания крематория в Зайково без избыточного декора и религиозной символики. Архитектура и интерьеры похожи на современные медицинские центры, подчеркнул источник. Он добавил, что курганцы смогли бы проводить усопших в последний путь достойно и значительно дешевле, чем при захоронении на кладбище. Мэрия Кургана якобы передала участок земли в Зайково МУП «Ритуальные услуги» в бесплатное пользование, а вот частному инвестору предложили землю в аренду по цене свыше 5 млн рублей в год. Такие условия аренды ставят крест на проекте строительства крематория. На официальном сайте «Региональной службы кремации» указано, что компания возводит и проектирует объекты в Чувашии, Ульяновске, Ижевске, Ивановской, Кировской, Липецкой, Вологодской областях, а также в Удмуртии и других регионах. Ранее депутат Курганской городской думы Иван Камшилов рассказал, что мэрия препятствует строительству крематория, поддерживая интересы похоронных бюро с помощью завышения цен на аренду земли под объект и трудностей в его строительстве частным лицом. Он добавил, что в других регионах стоимость аренды земли для инвесторов в десятки раз ниже.