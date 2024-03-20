Первый пациент с имплантом Илона Маска сыграл в шахматы. Видео

21 марта 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Пациент с имплантом сыграл в шахматы на ноутбуке Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. Трансляция игры велась на странице фирмы в социальной сети Х, где 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, поделился своим опытом использования технологии. «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — признался Арбо во время трансляции. Он показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука. Несмотря на свою парализацию, Арбо теперь способен наслаждаться шахматами, участвовать в компьютерных играх, хоть и с перерывами на подзарядку устройства. Этот прорыв демонстрирует потенциал технологии Neuralink в изменении жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Ранее пациент с имплантом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Успешное имплантирование чипа произошло после получения одобрения на набор людей для испытаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. Трансляция игры велась на странице фирмы в социальной сети Х, где 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, поделился своим опытом использования технологии. «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — признался Арбо во время трансляции. Он показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука. Несмотря на свою парализацию, Арбо теперь способен наслаждаться шахматами, участвовать в компьютерных играх, хоть и с перерывами на подзарядку устройства. Этот прорыв демонстрирует потенциал технологии Neuralink в изменении жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Ранее пациент с имплантом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Успешное имплантирование чипа произошло после получения одобрения на набор людей для испытаний.