20 марта 2024

Первый пациент с имплантом Илона Маска сыграл в шахматы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Пациент с имплантом сыграл в шахматы на ноутбуке Фото:

Первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. Трансляция игры велась на странице фирмы в социальной сети Х, где 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, поделился своим опытом использования технологии.

«Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — признался Арбо во время трансляции. Он показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука.

Несмотря на свою парализацию, Арбо теперь способен наслаждаться шахматами, участвовать в компьютерных играх, хоть и с перерывами на подзарядку устройства. Этот прорыв демонстрирует потенциал технологии Neuralink в изменении жизни людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее пациент с имплантом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Успешное имплантирование чипа произошло после получения одобрения на набор людей для испытаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. Трансляция игры велась на странице фирмы в социальной сети Х, где 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, поделился своим опытом использования технологии. «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — признался Арбо во время трансляции. Он показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука. Несмотря на свою парализацию, Арбо теперь способен наслаждаться шахматами, участвовать в компьютерных играх, хоть и с перерывами на подзарядку устройства. Этот прорыв демонстрирует потенциал технологии Neuralink в изменении жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Ранее пациент с имплантом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Успешное имплантирование чипа произошло после получения одобрения на набор людей для испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...