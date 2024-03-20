20 марта 2024

СК возбудил дело после гибели туристов в лавине на Камчатке

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, уголовный кодекс, ук
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине Фото:

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело после гибели туристов при сходе лавины. Об этом сообщили в ведомстве.

«Возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины», — говорится в заявлении следственного органа. Там уточнили, что фигурантами уголовного дела стали индивидуальный предприниматель и мужчина, который возглавлял туристическую группу.

18 марта группа туристов шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Выбраться смогли только девять человек. Позже их нашли мертвыми под снежной массой. Сейчас их тела доставили в город Елизово.

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Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело после гибели туристов при сходе лавины. Об этом сообщили в ведомстве. «Возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины», — говорится в заявлении следственного органа. Там уточнили, что фигурантами уголовного дела стали индивидуальный предприниматель и мужчина, который возглавлял туристическую группу. 18 марта группа туристов шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Выбраться смогли только девять человек. Позже их нашли мертвыми под снежной массой. Сейчас их тела доставили в город Елизово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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