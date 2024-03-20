СК возбудил дело после гибели туристов в лавине на Камчатке

21 марта 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели туристов в лавине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело после гибели туристов при сходе лавины. Об этом сообщили в ведомстве. «Возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины», — говорится в заявлении следственного органа. Там уточнили, что фигурантами уголовного дела стали индивидуальный предприниматель и мужчина, который возглавлял туристическую группу. 18 марта группа туристов шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Выбраться смогли только девять человек. Позже их нашли мертвыми под снежной массой. Сейчас их тела доставили в город Елизово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело после гибели туристов при сходе лавины. Об этом сообщили в ведомстве. «Возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины», — говорится в заявлении следственного органа. Там уточнили, что фигурантами уголовного дела стали индивидуальный предприниматель и мужчина, который возглавлял туристическую группу. 18 марта группа туристов шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Выбраться смогли только девять человек. Позже их нашли мертвыми под снежной массой. Сейчас их тела доставили в город Елизово.