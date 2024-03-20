СК возбудил дело после гибели туристов в лавине на Камчатке

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело после гибели туристов при сходе лавины. Об этом сообщили в ведомстве.
«Возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины», — говорится в заявлении следственного органа. Там уточнили, что фигурантами уголовного дела стали индивидуальный предприниматель и мужчина, который возглавлял туристическую группу.
18 марта группа туристов шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Выбраться смогли только девять человек. Позже их нашли мертвыми под снежной массой. Сейчас их тела доставили в город Елизово.
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