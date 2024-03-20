20 марта 2024

Тюменцы начали распродавать дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
Количество объявлений о продаже домой за несколько месяцев подскочило на 27% Фото:

В Тюменской области резко выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», число объявлений по продаже домов с начала 2024 в сравнении последними месяцами прошлого года увеличилось на 27%.

«В Тюменской области объем предложения загородной недвижимости по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года увеличился. Особенно заметно выросла экспозиция домов, на 27%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. При этом спрос за указанный период сократился на 2%.

Специалисты по недвижимости добавили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 6,8 миллиона рублей. С декабря 2023 года рост составил 3%.

Снижение спроса на загородную недвижимость аналитики связывают с сезонностью. В январе — феврале покупатели таких объектов обычно не особо активны, в том числе из-за длинных новогодних каникул. Однако ближе к летнему сезону спрос обычно повышается.

В январе 2024 года в Тюмени упал спрос на рынке вторичного жилья. Интерес к квартирам в старом фонде уменьшился на 34%. При этом средняя цена за квадратный метр выросла на 9% до 113 тысяч рублей. Эксперты связывают тенденцию с подорожанием ипотеки.

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В Тюменской области резко выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», число объявлений по продаже домов с начала 2024 в сравнении последними месяцами прошлого года увеличилось на 27%. «В Тюменской области объем предложения загородной недвижимости по итогам января — февраля нынешнего года в сравнении с ноябрем — декабрем 2023 года увеличился. Особенно заметно выросла экспозиция домов, на 27%», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. При этом спрос за указанный период сократился на 2%. Специалисты по недвижимости добавили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости в феврале текущего года зафиксирована на уровне 6,8 миллиона рублей. С декабря 2023 года рост составил 3%. Снижение спроса на загородную недвижимость аналитики связывают с сезонностью. В январе — феврале покупатели таких объектов обычно не особо активны, в том числе из-за длинных новогодних каникул. Однако ближе к летнему сезону спрос обычно повышается. В январе 2024 года в Тюмени упал спрос на рынке вторичного жилья. Интерес к квартирам в старом фонде уменьшился на 34%. При этом средняя цена за квадратный метр выросла на 9% до 113 тысяч рублей. Эксперты связывают тенденцию с подорожанием ипотеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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