Аналитики спрогнозировали колебания рубля на торгах долларом

Инвестор Полевой: на торгах 21 марта рубль может ослабнуть

21 марта 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Аналитики допустили ослабление рубля на бирже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аналитики допускают временное ослабление рубля на торгах долларом в середине дня 21 марта. Об этом сообщает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. «На торгах 21 марта рубль может продемонстрировать повышенную волатильность. Это произойдет из-за активности сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль», — заявил РБК Полевой. По словам эксперта, причины повышенной активности могут быть различными, от стремления участников рынка и банков минимизировать свои риски до возможных попыток манипуляции курсом для получения прибыли по фьючерсам и опционам. Данный прогноз подтверждают и другие опрошенные РБК специалисты. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский ранее заявил, что на текущей неделе возможно укрепление рубля. Эксперт считает, что фактором, способным повлиять на курс, является продажа экспортерами валютной выручки в конце месяца, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аналитики допускают временное ослабление рубля на торгах долларом в середине дня 21 марта. Об этом сообщает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. «На торгах 21 марта рубль может продемонстрировать повышенную волатильность. Это произойдет из-за активности сделок в период расчета фиксинга курса для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль», — заявил РБК Полевой. По словам эксперта, причины повышенной активности могут быть различными, от стремления участников рынка и банков минимизировать свои риски до возможных попыток манипуляции курсом для получения прибыли по фьючерсам и опционам. Данный прогноз подтверждают и другие опрошенные РБК специалисты. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский ранее заявил, что на текущей неделе возможно укрепление рубля. Эксперт считает, что фактором, способным повлиять на курс, является продажа экспортерами валютной выручки в конце месяца, пишет RT.