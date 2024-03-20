На Сахалине паром с людьми на борту получил повреждения

21 марта 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

На Сахалине судно врезалось в льдину Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Сахалине получило повреждение судно, на котором находятся больше шестидесяти человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «Грузопассажирское судно „Александр Деев“ получило повреждение, предположительно, из-за столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства. По данным прокуратуры, пострадавших на пароме нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Транспортная прокуратура ведет проверку по факту происшествия на море. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Сахалине получило повреждение судно, на котором находятся больше шестидесяти человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «Грузопассажирское судно „Александр Деев“ получило повреждение, предположительно, из-за столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства. По данным прокуратуры, пострадавших на пароме нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Транспортная прокуратура ведет проверку по факту происшествия на море.