20 марта 2024

На Сахалине паром с людьми на борту получил повреждения

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На Сахалине судно врезалось в льдину Фото:

На Сахалине получило повреждение судно, на котором находятся больше шестидесяти человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Грузопассажирское судно „Александр Деев“ получило повреждение, предположительно, из-за столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, пострадавших на пароме нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Транспортная прокуратура ведет проверку по факту происшествия на море.

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На Сахалине получило повреждение судно, на котором находятся больше шестидесяти человек. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. «Грузопассажирское судно „Александр Деев“ получило повреждение, предположительно, из-за столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей», — передает «РБК» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства. По данным прокуратуры, пострадавших на пароме нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино. Транспортная прокуратура ведет проверку по факту происшествия на море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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