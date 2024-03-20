Бывшему курганскому депутату вынесли приговор по делу о коммерческом подкупе

Суд оштрафовал курганского экс-депутата Кучина на два миллиона рублей

21 марта 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Суд признал виновным курганского экс-депутата в подкупе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-председатель Каргапольской районной думы (Курганская область), депутат-единоросс Евгений Кучин признан виновным по делу о коммерческом подкупе, раскрытом сотрудниками УФСБ. Мужчину приговорили к штрафу в размере двух миллионов рублей за незаконное получение денег от поставщика продукции. Об этом информирует сайт районного суда. В суде рассматривали дела Кучина, работавшего главным технологом на Каргапольском машиностроительном заводе, и старшего менеджера предприятия. «Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба суда. Приговор в законную силу не вступил. Экс-спикера думы арестовали сотрудники ФСБ в октябре 2023 года. Дело расследовалось следственным управлением по Курганской области. Мужчине предъявили обвинение в получении денег от поставщика инструмента. Аналогичные действия произвели в отношении его коллеги. «За период с мая 2015 г. по ноябрь 2018 г. один из работников указанного общества получил коммерческий подкуп в размере 2 044 319 руб., то есть в особо крупном размере. Второй работник за период с ноября 2015 г. по февраль 2020 г. получил коммерческий подкуп в размере 1 689 365 рублей, что также является особо крупным размером», — привели цифры в суде. Также каргапольцам запретили занимать руководящие должности в течение двух лет. С них взыскали суммы подкупа в доход государства. Адвокат Кучина в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила, что решение о подаче апелляции на приговор еще не принималось. Ранее URA.RU сообщало, что курганская прокуратура просила восемь лет лишения свободы для бывшего депутата. Также ведомство настаивало на четырехлетнем запрете на руководящие должности для Кучина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-председатель Каргапольской районной думы (Курганская область), депутат-единоросс Евгений Кучин признан виновным по делу о коммерческом подкупе, раскрытом сотрудниками УФСБ. Мужчину приговорили к штрафу в размере двух миллионов рублей за незаконное получение денег от поставщика продукции. Об этом информирует сайт районного суда. В суде рассматривали дела Кучина, работавшего главным технологом на Каргапольском машиностроительном заводе, и старшего менеджера предприятия. «Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба суда. Приговор в законную силу не вступил. Экс-спикера думы арестовали сотрудники ФСБ в октябре 2023 года. Дело расследовалось следственным управлением по Курганской области. Мужчине предъявили обвинение в получении денег от поставщика инструмента. Аналогичные действия произвели в отношении его коллеги. «За период с мая 2015 г. по ноябрь 2018 г. один из работников указанного общества получил коммерческий подкуп в размере 2 044 319 руб., то есть в особо крупном размере. Второй работник за период с ноября 2015 г. по февраль 2020 г. получил коммерческий подкуп в размере 1 689 365 рублей, что также является особо крупным размером», — привели цифры в суде. Также каргапольцам запретили занимать руководящие должности в течение двух лет. С них взыскали суммы подкупа в доход государства. Адвокат Кучина в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила, что решение о подаче апелляции на приговор еще не принималось. Ранее URA.RU сообщало, что курганская прокуратура просила восемь лет лишения свободы для бывшего депутата. Также ведомство настаивало на четырехлетнем запрете на руководящие должности для Кучина.