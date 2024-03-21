ТАСС: адвокаты предоставили доказательства смерти «крабового короля»

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, депутат, чиновник, микрофон, зал заседания, спикер, адвокат, руки
Адвокат сообщил, что свидетельство о смерти Олега Кана передано в ЗАГС Фото:

В канцелярию Арбитражного суда Приморского края адвокаты передали свидетельство о смерти рыбопромышленника — бизнесмена Олега Кана, которого прозвали «крабовым королем». Об этом сообщил сам адвокат Олег Суханов.

Ранее появилась информация о смерти Кана за границей. Однако в Генпрокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой. «У меня есть эти документы [о смерти], ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — сообщил адвокат ТАСС.

В Генпрокуратуре настаивали, что единственным юридическим подтверждением смерти человека является запись в акте гражданского состояния. По данным ведомства, родственники не обращались с заявлением о смерти Кана в ЗАГС.

«Крабовый король» разыскивается с конца 2021 года. Бизнесмена обвиняют в организации заказного убийства и контрабанды.

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В канцелярию Арбитражного суда Приморского края адвокаты передали свидетельство о смерти рыбопромышленника — бизнесмена Олега Кана, которого прозвали «крабовым королем». Об этом сообщил сам адвокат Олег Суханов. Ранее появилась информация о смерти Кана за границей. Однако в Генпрокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой. «У меня есть эти документы [о смерти], ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — сообщил адвокат ТАСС. В Генпрокуратуре настаивали, что единственным юридическим подтверждением смерти человека является запись в акте гражданского состояния. По данным ведомства, родственники не обращались с заявлением о смерти Кана в ЗАГС. «Крабовый король» разыскивается с конца 2021 года. Бизнесмена обвиняют в организации заказного убийства и контрабанды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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