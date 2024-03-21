ТАСС: адвокаты предоставили доказательства смерти «крабового короля»

21 марта 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Адвокат сообщил, что свидетельство о смерти Олега Кана передано в ЗАГС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В канцелярию Арбитражного суда Приморского края адвокаты передали свидетельство о смерти рыбопромышленника — бизнесмена Олега Кана, которого прозвали «крабовым королем». Об этом сообщил сам адвокат Олег Суханов. Ранее появилась информация о смерти Кана за границей. Однако в Генпрокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой. «У меня есть эти документы [о смерти], ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — сообщил адвокат ТАСС. В Генпрокуратуре настаивали, что единственным юридическим подтверждением смерти человека является запись в акте гражданского состояния. По данным ведомства, родственники не обращались с заявлением о смерти Кана в ЗАГС. «Крабовый король» разыскивается с конца 2021 года. Бизнесмена обвиняют в организации заказного убийства и контрабанды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В канцелярию Арбитражного суда Приморского края адвокаты передали свидетельство о смерти рыбопромышленника — бизнесмена Олега Кана, которого прозвали «крабовым королем». Об этом сообщил сам адвокат Олег Суханов. Ранее появилась информация о смерти Кана за границей. Однако в Генпрокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой. «У меня есть эти документы [о смерти], ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Невозможно официально зарегистрировать в ЗАГС, есть официальные отказы. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — сообщил адвокат ТАСС. В Генпрокуратуре настаивали, что единственным юридическим подтверждением смерти человека является запись в акте гражданского состояния. По данным ведомства, родственники не обращались с заявлением о смерти Кана в ЗАГС. «Крабовый король» разыскивается с конца 2021 года. Бизнесмена обвиняют в организации заказного убийства и контрабанды.