Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» с Дальнего востока Кана

Генпрокуратура: смерть «крабового короля» с Дальнего востока Кана — инсценировка

21 марта 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области не регистрировали смерть Олега Кана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Генпрокуратуре уверены, что смерть «крабового короля» рыбопромышленника с Дальнего востока Олега Кана — инсценировка. Об этом заявил представитель ведомства во время заседания арбитражного суда по иску Генпрокуратуры к Кану и некоторым другим рыбопромышленникам. «Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — передает слова представителя ведомства ТАСС. Отмечается, что родственники не обращались в органы ЗАГС с заявлением о смерти. На запросы Генпрокуратуры ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили одинаковые справки, о том, что не регистрировали смерть Олега Кана. Действия по розыску бизнесмена Олега Кана, также известного как «крабовый король», шли с конца мая 2021 года. Мужчине было предъявлено обвинение в организации заказного убийства в 2010 году и контрабанды. В январе 2024 года Кану запросили 19 лет колонии строгого режима, отмечает телеканал 360. Однако 19 марта представитель ответчиков по делу Генеральной прокуратуры РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока заявил, что «крабовый король» Олег Кан умер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Генпрокуратуре уверены, что смерть «крабового короля» рыбопромышленника с Дальнего востока Олега Кана — инсценировка. Об этом заявил представитель ведомства во время заседания арбитражного суда по иску Генпрокуратуры к Кану и некоторым другим рыбопромышленникам. «Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — передает слова представителя ведомства ТАСС. Отмечается, что родственники не обращались в органы ЗАГС с заявлением о смерти. На запросы Генпрокуратуры ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили одинаковые справки, о том, что не регистрировали смерть Олега Кана. Действия по розыску бизнесмена Олега Кана, также известного как «крабовый король», шли с конца мая 2021 года. Мужчине было предъявлено обвинение в организации заказного убийства в 2010 году и контрабанды. В январе 2024 года Кану запросили 19 лет колонии строгого режима, отмечает телеканал 360. Однако 19 марта представитель ответчиков по делу Генеральной прокуратуры РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока заявил, что «крабовый король» Олег Кан умер.