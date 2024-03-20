Курганского бойца Шому наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ. Видео

21 марта 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Курганский военный получил орден Мужества за сбитый украинский дрон Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества за то, что он перед взрывом успел сбить подручными средствами, атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ в Запорожской области. Об этом военнослужащий ВДВ рассказал ТАСС. Всего позицию российских солдат атаковали четыре украинских беспилотника. «Этот дрон-камикадзе летал за мной. Пришлось от него за деревьями, где возможно, уходить. Потом получилась такая ситуация, что бежал и упал. Что делать — что в руки попалось, взял да ударил по нему. Удачно ударил, он упал и не взорвался. Буквально на днях вручили орден Мужества за сбитый FPV-дрон, [за то], что не растерялся, не запаниковал и отреагировал с холодной головой», — рассказал боец. Шома также отметил, что в юном возрасте любил играть в лапту. Курганский военнослужащий находится в зоне спецоперации семь месяцев. На фронт Шома ушел добровольцем. Он добавил, что дома его ждут жена, дети и родители, которые гордятся им и его наградой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества за то, что он перед взрывом успел сбить подручными средствами, атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ в Запорожской области. Об этом военнослужащий ВДВ рассказал ТАСС. Всего позицию российских солдат атаковали четыре украинских беспилотника. «Этот дрон-камикадзе летал за мной. Пришлось от него за деревьями, где возможно, уходить. Потом получилась такая ситуация, что бежал и упал. Что делать — что в руки попалось, взял да ударил по нему. Удачно ударил, он упал и не взорвался. Буквально на днях вручили орден Мужества за сбитый FPV-дрон, [за то], что не растерялся, не запаниковал и отреагировал с холодной головой», — рассказал боец. Шома также отметил, что в юном возрасте любил играть в лапту. Курганский военнослужащий находится в зоне спецоперации семь месяцев. На фронт Шома ушел добровольцем. Он добавил, что дома его ждут жена, дети и родители, которые гордятся им и его наградой.