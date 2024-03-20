20 марта 2024

Курганского бойца Шому наградили орденом Мужества за сбитый дрон-камикадзе ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Курганский военный получил орден Мужества за сбитый украинский дрон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества за то, что он перед взрывом успел сбить подручными средствами, атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ в Запорожской области. Об этом военнослужащий ВДВ рассказал ТАСС. Всего позицию российских солдат атаковали четыре украинских беспилотника.

«Этот дрон-камикадзе летал за мной. Пришлось от него за деревьями, где возможно, уходить. Потом получилась такая ситуация, что бежал и упал. Что делать — что в руки попалось, взял да ударил по нему. Удачно ударил, он упал и не взорвался. Буквально на днях вручили орден Мужества за сбитый FPV-дрон, [за то], что не растерялся, не запаниковал и отреагировал с холодной головой», — рассказал боец. Шома также отметил, что в юном возрасте любил играть в лапту.

Курганский военнослужащий находится в зоне спецоперации семь месяцев. На фронт Шома ушел добровольцем. Он добавил, что дома его ждут жена, дети и родители, которые гордятся им и его наградой.

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Бойца из Курганской области с позывным Шома наградили орденом Мужества за то, что он перед взрывом успел сбить подручными средствами, атаковавший его дрон-камикадзе ВСУ в Запорожской области. Об этом военнослужащий ВДВ рассказал ТАСС. Всего позицию российских солдат атаковали четыре украинских беспилотника. «Этот дрон-камикадзе летал за мной. Пришлось от него за деревьями, где возможно, уходить. Потом получилась такая ситуация, что бежал и упал. Что делать — что в руки попалось, взял да ударил по нему. Удачно ударил, он упал и не взорвался. Буквально на днях вручили орден Мужества за сбитый FPV-дрон, [за то], что не растерялся, не запаниковал и отреагировал с холодной головой», — рассказал боец. Шома также отметил, что в юном возрасте любил играть в лапту. Курганский военнослужащий находится в зоне спецоперации семь месяцев. На фронт Шома ушел добровольцем. Он добавил, что дома его ждут жена, дети и родители, которые гордятся им и его наградой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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