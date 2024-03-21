МИД Румынии объявил 2024 год решающим для спецоперации

21 марта 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Луминица Одобеску сообщила, что время имеет огромное значение в конфликте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решающим годом для спецоперации на Украине станет 2024. Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску. По ее словам, Запад предпринять все усилия для поддержки ВСУ. «Этот год является решающим, и мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить все возможное для поддержки сопротивления Украины на места», — заявила Одобеску в беседе с Politico. По ее словам, время имеет большое значение. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что армия Украины потеряла почти в три раза больше военных в 2024 году, чем за аналогичный период в прошлом. По его словам, потери ВСУ достигли 71 тысячи с начала 2024 года, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решающим годом для спецоперации на Украине станет 2024. Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску. По ее словам, Запад предпринять все усилия для поддержки ВСУ. «Этот год является решающим, и мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить все возможное для поддержки сопротивления Украины на места», — заявила Одобеску в беседе с Politico. По ее словам, время имеет большое значение. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что армия Украины потеряла почти в три раза больше военных в 2024 году, чем за аналогичный период в прошлом. По его словам, потери ВСУ достигли 71 тысячи с начала 2024 года, передает «Национальная служба новостей».