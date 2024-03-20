В ЯНАО откроют уникальную экспозицию о мамонтенке с ресничками. Фото

21 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

В тазовском краеведческом музее откроют уникальную экспозицию о гыданском мамонтенке Фото: Максим Слуцкий/ТАСС В краеведческом музее поселка Тазовского (ЯНАО) к Дню оленевода откроют уникальную экспозицию о гыданском мамонтенке «История ожившего прошлого». Кости, шкура, сухожилия и даже реснички шестилетнего малыша, обитавшего в шесть тысяч лет назад, отлично сохранились. Благодаря спецэффектам мамонтенок сможет «оживать» прямо на замороженном полотне, сообщили URA.RU в Тазовском краеведческом музее. «Ко Дню оленевода 30—31 марта наш краеведческий музей открывает экспозицию о гыданском мамонтенке „История ожившего прошлого“. Хорошо сохранившиеся останки шестилетнего мамонтенка нашли на Гыданском полуострове летом 2022 года. Ученые-таксидермисты из Новосибирска провели огромную работу, чтобы стабилизировать сухожилия и фрагмент шкуры животного. Отдельно у нас хранилась часть скелета — около 25 костей», — рассказала URA.RU заведующий по просветительской деятельности краеведческого музея Марина Гончарова. На фото останков мамонтенка можно разглядеть даже реснички. Хранить экспонат в музее вечной мерзлоты будут в оптимальных для него условиях — при минус шести градусах. Благодаря спецэффектам гыданский мамонтенок сможет «оживать» прямо на замороженной стене. Экспозицию можно будет посмотреть с первого апреля, сообщает источник. Ранее URA.RU сообщало, что в ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет ученые из России, Германии и США обнаружили фрагменты ДНК шерстистого мамонта и носорога. Возможно, генетический материал попал туда в результате таяния многолетней мерзлоты. Кости, шкура и даже реснички шестилетнего малыша, обитавшего в плейстоценовом периоде, отлично сохранились. ФОТО: Вера Трутченкова, Тазовский районный краеведческий музей. https://ks-yanao.ru/images/insecure/rs:fill-down:720:405/aHR0cHM6Ly84NTQyMjAuc2VsY2RuLnJ1L3lhbWFsbmV3cy82OWRjZGJhZi0xYzgud2VicA.webp Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В краеведческом музее поселка Тазовского (ЯНАО) к Дню оленевода откроют уникальную экспозицию о гыданском мамонтенке «История ожившего прошлого». Кости, шкура, сухожилия и даже реснички шестилетнего малыша, обитавшего в шесть тысяч лет назад, отлично сохранились. Благодаря спецэффектам мамонтенок сможет «оживать» прямо на замороженном полотне, сообщили URA.RU в Тазовском краеведческом музее. «Ко Дню оленевода 30—31 марта наш краеведческий музей открывает экспозицию о гыданском мамонтенке „История ожившего прошлого“. Хорошо сохранившиеся останки шестилетнего мамонтенка нашли на Гыданском полуострове летом 2022 года. Ученые-таксидермисты из Новосибирска провели огромную работу, чтобы стабилизировать сухожилия и фрагмент шкуры животного. Отдельно у нас хранилась часть скелета — около 25 костей», — рассказала URA.RU заведующий по просветительской деятельности краеведческого музея Марина Гончарова. На фото останков мамонтенка можно разглядеть даже реснички. Хранить экспонат в музее вечной мерзлоты будут в оптимальных для него условиях — при минус шести градусах. Благодаря спецэффектам гыданский мамонтенок сможет «оживать» прямо на замороженной стене. Экспозицию можно будет посмотреть с первого апреля, сообщает источник. Ранее URA.RU сообщало, что в ямальских отложениях возрастом в несколько сотен лет ученые из России, Германии и США обнаружили фрагменты ДНК шерстистого мамонта и носорога. Возможно, генетический материал попал туда в результате таяния многолетней мерзлоты.