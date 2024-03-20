В Тюмени построят новую школу и детский сад

21 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Новые сад и школа появятся в 2026 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские власти объявили закупки на разработку проектов и строительство двух образовательных объектов: детского сада в ЖК «Звездный городок» и здания детской школы искусств имени Знаменского на Судоремонтной. Тендеры размещены на сайте госзакупок. Их стоимость — почти 500 млн рублей и 800 млн рублей соответственно. «Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству детского сада в районе ЖК „Звездный городок“ (Тюмень). Начальная цена — 497 294 021 рублей. Аналогичные работы по объекту „Строительство здания детской школы искусств им. В.В. Знаменского“ на Судоремонтной, 2а. Начальная цена — 800 595 211 рублей», — говорится в документах аукционов. Строительство сада начнется в январе 2025 года, закончат возведение объекта (включая его внутреннее обеспечение всей необходимой мебелью и оборудованием) до мая 2026-го. В школе искусств предусмотрено пять этажей, на которых расположатся хоровой и хореографический классы, камерный зал, помещения для занятий изобразительным искусством с выставочным залом, а также будет выход на крышу, для мероприятий на открытом воздухе. Закончить строительство школы искусств планируется к концу 2026 года. Как ранее писало URA.RU, существующее сейчас старое здание снесут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские власти объявили закупки на разработку проектов и строительство двух образовательных объектов: детского сада в ЖК «Звездный городок» и здания детской школы искусств имени Знаменского на Судоремонтной. Тендеры размещены на сайте госзакупок. Их стоимость — почти 500 млн рублей и 800 млн рублей соответственно. «Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству детского сада в районе ЖК „Звездный городок“ (Тюмень). Начальная цена — 497 294 021 рублей. Аналогичные работы по объекту „Строительство здания детской школы искусств им. В.В. Знаменского“ на Судоремонтной, 2а. Начальная цена — 800 595 211 рублей», — говорится в документах аукционов. Строительство сада начнется в январе 2025 года, закончат возведение объекта (включая его внутреннее обеспечение всей необходимой мебелью и оборудованием) до мая 2026-го. В школе искусств предусмотрено пять этажей, на которых расположатся хоровой и хореографический классы, камерный зал, помещения для занятий изобразительным искусством с выставочным залом, а также будет выход на крышу, для мероприятий на открытом воздухе. Закончить строительство школы искусств планируется к концу 2026 года. Как ранее писало URA.RU, существующее сейчас старое здание снесут.