20 марта 2024

Пермяки смогут напрямую летать в Мурманск

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты до Мурманска будут летать по четвергам и воскресеньям
Самолеты до Мурманска будут летать по четвергам и воскресеньям Фото:

Авиакомпания «Икар» возобновит прямые перелеты между Пермью и Мурманском. Авиарейсы на самолетах Embraer 190 стартуют со 2 мая. Полетная программа продлится до 24 октября.

«Самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. Время в пути составляет 2 часа 40 минут. Данные авиарейсы субсидируются из бюджета Прикамья. Стоимость билета, куда включен багаж, составляет 6 тысяч рублей», — сообщает Business Class.

Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми запустят прямые субсидированные авиарейсы в Волгоград. Вылеты запланированы по вторникам и субботам.

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Авиакомпания «Икар» возобновит прямые перелеты между Пермью и Мурманском. Авиарейсы на самолетах Embraer 190 стартуют со 2 мая. Полетная программа продлится до 24 октября. «Самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. Время в пути составляет 2 часа 40 минут. Данные авиарейсы субсидируются из бюджета Прикамья. Стоимость билета, куда включен багаж, составляет 6 тысяч рублей», — сообщает Business Class. Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми запустят прямые субсидированные авиарейсы в Волгоград. Вылеты запланированы по вторникам и субботам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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