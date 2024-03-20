Пермяки смогут напрямую летать в Мурманск

Самолеты до Мурманска будут летать по четвергам и воскресеньям
Авиакомпания «Икар» возобновит прямые перелеты между Пермью и Мурманском. Авиарейсы на самолетах Embraer 190 стартуют со 2 мая. Полетная программа продлится до 24 октября.
«Самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. Время в пути составляет 2 часа 40 минут. Данные авиарейсы субсидируются из бюджета Прикамья. Стоимость билета, куда включен багаж, составляет 6 тысяч рублей», — сообщает Business Class.
Ранее URA.RU рассказывало, что из Перми запустят прямые субсидированные авиарейсы в Волгоград. Вылеты запланированы по вторникам и субботам.
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