Экс-участнику «Дома-2» из Челябинска Джавадову выбрали наказание. Фото, видео

Экс-участника «Дома-2» из Челябинска Джавадова попросили отправить в колонию

21 марта 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Для Альфреда Джавадова запросили реальный срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему участнику телепроекта «Дом-2» из Челябинска Альфреду Джавадову, обвиняемому в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью, выбрали наказание. Как передает 21 марта корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, прокурор запросил для мужчины 8 лет колонии. Потерпевший осведомился у Джавадова, почему тот, считая, что ресторан работает неправильно, не обратился в правоохранительные органы. Обвиняемый ответил ссылкой на 51-ю статью Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и замолчал. Эксперт Александр Власов сообщил, что вылетевший со скоростью 15 метров в секунду заряд аэрозольного пистолета «Добрыня», который использовал Джавадов, не мог травмировать глаз потерпевшего и нельзя определить, когда именно (до или после) там начала образовываться катаракта. Ни постконтузионная катаракта и астигматизм (такой диагноз поставили потерпевшему), ни химический и термический ожог глаза при выстреле из «Добрыни» были невозможны. «В этом заведении мне отказали в обслуживании, чем нарушили мои права как клиента и как гражданина РФ. Меня это сразу насторожило, так как я являюсь основателем организации общественного движения „Альфред Москва. Большая семья ООН. Люди для людей. Люди в курсе“. Многие жители нашего города и не только, даже в нашей области обращались ко мне с просьбой сделать контрольную закупку. Услышав, что со мной хочет познакомиться хозяин, из вежливости я присел за стол, как любой джентльмен, как и патриот своей страны», — рассказал о начале конфликта Джавадов. Однако, по его словам, владелец заведения Сергей Малетин отказался пожать ему руку, оскорбил его и Рамзана Кадырова. А затем попытался задушить, после чего Джавадов, семья которого «широко известна в регионе доблестными поступками и умением держать свое слово», и вынужден был выстрелить, спасая себя. «По совокупности преступлений путем сложения наказания окончательно определить Джавадову наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворить в полном объеме», — заявила, в свою очередь, прокурор. Джавадова задержали в середине декабря 2022 года. В отношении блогера возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Поводом стал дебош, который мужчина устроил в ресторане «Гриль-Хаус». В ходе конфликта он выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо супругу директора заведения. В ходе расследования оперативники вышли на еще один преступный эпизод, связанный с мошенничеством. Выяснилось, что блогер под видом работника контролирующего органа обманом выманил у руководства одной из точек сети ресторанов «Сабвей» 30 тысяч рублей. Расследование дела в отношении Джавадова продолжалось около полугода. После материалы поступили в суд. В ходе судебного процесса с блогера сняли обвинения в мошенничестве. Об этом ходатайствовала потерпевшая сторона, заявив, что Джавадов возместил причиненный ущерб и принес извинения. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему участнику телепроекта «Дом-2» из Челябинска Альфреду Джавадову, обвиняемому в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью, выбрали наказание. Как передает 21 марта корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, прокурор запросил для мужчины 8 лет колонии. Потерпевший осведомился у Джавадова, почему тот, считая, что ресторан работает неправильно, не обратился в правоохранительные органы. Обвиняемый ответил ссылкой на 51-ю статью Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и замолчал. Эксперт Александр Власов сообщил, что вылетевший со скоростью 15 метров в секунду заряд аэрозольного пистолета «Добрыня», который использовал Джавадов, не мог травмировать глаз потерпевшего и нельзя определить, когда именно (до или после) там начала образовываться катаракта. Ни постконтузионная катаракта и астигматизм (такой диагноз поставили потерпевшему), ни химический и термический ожог глаза при выстреле из «Добрыни» были невозможны. «В этом заведении мне отказали в обслуживании, чем нарушили мои права как клиента и как гражданина РФ. Меня это сразу насторожило, так как я являюсь основателем организации общественного движения „Альфред Москва. Большая семья ООН. Люди для людей. Люди в курсе“. Многие жители нашего города и не только, даже в нашей области обращались ко мне с просьбой сделать контрольную закупку. Услышав, что со мной хочет познакомиться хозяин, из вежливости я присел за стол, как любой джентльмен, как и патриот своей страны», — рассказал о начале конфликта Джавадов. Однако, по его словам, владелец заведения Сергей Малетин отказался пожать ему руку, оскорбил его и Рамзана Кадырова. А затем попытался задушить, после чего Джавадов, семья которого «широко известна в регионе доблестными поступками и умением держать свое слово», и вынужден был выстрелить, спасая себя. «По совокупности преступлений путем сложения наказания окончательно определить Джавадову наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворить в полном объеме», — заявила, в свою очередь, прокурор. Джавадова задержали в середине декабря 2022 года. В отношении блогера возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Поводом стал дебош, который мужчина устроил в ресторане «Гриль-Хаус». В ходе конфликта он выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо супругу директора заведения. В ходе расследования оперативники вышли на еще один преступный эпизод, связанный с мошенничеством. Выяснилось, что блогер под видом работника контролирующего органа обманом выманил у руководства одной из точек сети ресторанов «Сабвей» 30 тысяч рублей. Расследование дела в отношении Джавадова продолжалось около полугода. После материалы поступили в суд. В ходе судебного процесса с блогера сняли обвинения в мошенничестве. Об этом ходатайствовала потерпевшая сторона, заявив, что Джавадов возместил причиненный ущерб и принес извинения.