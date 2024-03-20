20 марта 2024

Бывший пермский омбудсмен Павел Миков ушел с должности директора колледжа

© Служба новостей «URA.RU»
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С Павлом Миковым решили не продлевать контракт
С Павлом Миковым решили не продлевать контракт Фото:

Экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков ушел с должности директора колледжа «Оникс». Исполняющим обязанности руководителя образовательного учреждения назначена замдиректора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

«В пресс-службе краевого министерства образования и науки рассказали, что было принято решение не продлевать контракт с Миковым. О его уходе также свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ, внесенные 20 марта», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

Павел Миков возглавил краевой колледж «Оникс» в марте 2023 года. Ранее, с 2017 года, он являлся Уполномоченным по правам человека в Пермском края. Срок полномочий Микова истек в ноябре 2022 года. Новым омбудсменом Прикамья был назначен экс-председатель гордумы и бывший глава Перми, а также экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

Пермский краевой колледж «Оникс» является государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования. Он был образован на базе открытого в 1967 году Пермского педагогического училища №4. Сегодня колледж представляет собой многопрофильное образовательное учреждение с художественно-педагогическим направлением.

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Экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков ушел с должности директора колледжа «Оникс». Исполняющим обязанности руководителя образовательного учреждения назначена замдиректора по воспитательной работе Вероника Кошкина. «В пресс-службе краевого министерства образования и науки рассказали, что было принято решение не продлевать контракт с Миковым. О его уходе также свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ, внесенные 20 марта», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Павел Миков возглавил краевой колледж «Оникс» в марте 2023 года. Ранее, с 2017 года, он являлся Уполномоченным по правам человека в Пермском края. Срок полномочий Микова истек в ноябре 2022 года. Новым омбудсменом Прикамья был назначен экс-председатель гордумы и бывший глава Перми, а также экс-депутат Госдумы Игорь Сапко. Пермский краевой колледж «Оникс» является государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования. Он был образован на базе открытого в 1967 году Пермского педагогического училища №4. Сегодня колледж представляет собой многопрофильное образовательное учреждение с художественно-педагогическим направлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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