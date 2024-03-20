20 марта 2024

Прокуроры требуют ужесточить приговор свердловскому экс-мэру, бравшему взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор, ходатайство, сторона обвинения
Жалобу подал и сам осужденный Виктор Соколов Фото:

Сотрудники свердловской прокуратуры потребовали ужесточить наказание для бывшего мэра Пышмы Виктора Соколова, который получил восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей за коррупцию. Силовики подали апелляционное представление 18 марта, пояснили URA.RU в Камышловском районном суде Свердловской области.

Жалобу подал и сам Соколов. «При этом его адвокаты этого не сделали. Последний день подачи апелляции — 22 марта», — пояснили в суде. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области подтвердили URA.RU информацию о внесении представления. Однако в ведомстве не стали пояснять, в какой части хотят добиться ужесточения наказания.

Следствие считает, что Соколов получил взятку в размере 1,5 млн рублей. По материалам дела, деньги ему передавал директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов. Он выступал главным свидетелем со стороны обвинения. В суде Привалов заявил, что давал взятки Соколову под страхом увольнения. Это было в период с 2014-го по 2019 год.

Также силовики проводили обыски по месту жительства и в рабочем кабинете мэра. После этого он попал в больницу. В последние месяцы Соколов фактически не появлялся на работе. Его пытались уволить с августа 2023 года, однако в гордуме не набрался кворум. В ситуацию вмешалась губернаторская резиденция, и отставка официально состоялась лишь в конце февраля. Суд вынес приговор Соколову 7 марта.

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Сотрудники свердловской прокуратуры потребовали ужесточить наказание для бывшего мэра Пышмы Виктора Соколова, который получил восемь лет колонии и штраф в размере 15 млн рублей за коррупцию. Силовики подали апелляционное представление 18 марта, пояснили URA.RU в Камышловском районном суде Свердловской области. Жалобу подал и сам Соколов. «При этом его адвокаты этого не сделали. Последний день подачи апелляции — 22 марта», — пояснили в суде. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области подтвердили URA.RU информацию о внесении представления. Однако в ведомстве не стали пояснять, в какой части хотят добиться ужесточения наказания. Следствие считает, что Соколов получил взятку в размере 1,5 млн рублей. По материалам дела, деньги ему передавал директор муниципального предприятия «Водоканалсервис» Александр Привалов. Он выступал главным свидетелем со стороны обвинения. В суде Привалов заявил, что давал взятки Соколову под страхом увольнения. Это было в период с 2014-го по 2019 год. Также силовики проводили обыски по месту жительства и в рабочем кабинете мэра. После этого он попал в больницу. В последние месяцы Соколов фактически не появлялся на работе. Его пытались уволить с августа 2023 года, однако в гордуме не набрался кворум. В ситуацию вмешалась губернаторская резиденция, и отставка официально состоялась лишь в конце февраля. Суд вынес приговор Соколову 7 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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