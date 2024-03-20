Пермский омбудсмен назвал число военнослужащих, освобожденных из плена ВСУ

Сапко: С начала СВО удалось вернуть из плена 39 пермяков

21 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

В 2023 году к Сапко поступило 619 обращений от военнослужащих и членов их семей Фото: Сергей Русанов © URA.RU С начала спецоперации на Украине удалось вернуть домой из плена 39 пермяков. Об этом рассказал на заседании заксобрания 21 марта уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. Трансляция заседания проходит на сайте парламента «С начала спецоперации удалось вернуть домой 39 военнослужащих», — отметил Игорь Сапко. Он рассказал, что в 2023 году к нему поступило 619 обращений от военнослужащих и членов их семей. Это 10% от всего количества обращений. Как правило тематикой обращений было установление местонахождения без вести пропавших, а также возвращение из плена пермяков. Помимо этого, интересовали меры соцподдержки, вопросы реабилитации, а также вопросы финансового обеспечения. «Отдельного внимания требуют обращения по вопросам долечивания и реабилитации участников СВО, получивших ранения при прохождении военной службы. Все необходимое для этого, уверен, в крае есть», — заявил Сапко, подводя итоги работы омбудсмена в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе двух обменов в январе и феврале домой вернулись сразу 15 пермяков, попавших в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала спецоперации на Украине удалось вернуть домой из плена 39 пермяков. Об этом рассказал на заседании заксобрания 21 марта уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. Трансляция заседания проходит на сайте парламента «С начала спецоперации удалось вернуть домой 39 военнослужащих», — отметил Игорь Сапко. Он рассказал, что в 2023 году к нему поступило 619 обращений от военнослужащих и членов их семей. Это 10% от всего количества обращений. Как правило тематикой обращений было установление местонахождения без вести пропавших, а также возвращение из плена пермяков. Помимо этого, интересовали меры соцподдержки, вопросы реабилитации, а также вопросы финансового обеспечения. «Отдельного внимания требуют обращения по вопросам долечивания и реабилитации участников СВО, получивших ранения при прохождении военной службы. Все необходимое для этого, уверен, в крае есть», — заявил Сапко, подводя итоги работы омбудсмена в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе двух обменов в январе и феврале домой вернулись сразу 15 пермяков, попавших в плен.