08 февраля 2024

Из украинского плена домой вернулись семеро военнослужащих из Пермского края. Видео

Пермский омбудсмен Сапко: из украинского плена домой вернулись семеро пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Сейчас пермских военнослужащих ждет период реабилитации Фото:
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В числе российских военнослужащих, которых 8 февраля обменяли по формуле 100 на 100, семеро жителей Пермского края. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

«Вновь состоялся очередной обмен российских и украинских военнослужащих, третий уже в этом году! И снова в списках наши земляки, по предварительным данным их семь! Есть ребята из Перми, Березников и Чусового», — написал Сапко. Омбудсмен уточнил, что обмен «планировался еще 6 февраля», однако информацию о пермяках, которые подлежали обмену он не раскрывал, поскольку «сверял списки».

Сейчас пермяков, вернувшихся на родину, ждет реабилитация на базе в Подмосковье. Сапко добавил, что уже связался с родственниками военнослужащих из Прикамья. В конце января, в результате обмена пленными, в Пермский край вернулись восемь военнослужащих. Это уроженцы Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского и Добрянки.

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В числе российских военнослужащих, которых 8 февраля обменяли по формуле 100 на 100, семеро жителей Пермского края. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. «Вновь состоялся очередной обмен российских и украинских военнослужащих, третий уже в этом году! И снова в списках наши земляки, по предварительным данным их семь! Есть ребята из Перми, Березников и Чусового», — написал Сапко. Омбудсмен уточнил, что обмен «планировался еще 6 февраля», однако информацию о пермяках, которые подлежали обмену он не раскрывал, поскольку «сверял списки». Сейчас пермяков, вернувшихся на родину, ждет реабилитация на базе в Подмосковье. Сапко добавил, что уже связался с родственниками военнослужащих из Прикамья. В конце января, в результате обмена пленными, в Пермский край вернулись восемь военнослужащих. Это уроженцы Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского и Добрянки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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