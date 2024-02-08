Из украинского плена домой вернулись семеро военнослужащих из Пермского края. Видео

Пермский омбудсмен Сапко: из украинского плена домой вернулись семеро пермяков

09 февраля 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Сейчас пермских военнослужащих ждет период реабилитации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В числе российских военнослужащих, которых 8 февраля обменяли по формуле 100 на 100, семеро жителей Пермского края. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. «Вновь состоялся очередной обмен российских и украинских военнослужащих, третий уже в этом году! И снова в списках наши земляки, по предварительным данным их семь! Есть ребята из Перми, Березников и Чусового», — написал Сапко. Омбудсмен уточнил, что обмен «планировался еще 6 февраля», однако информацию о пермяках, которые подлежали обмену он не раскрывал, поскольку «сверял списки». Сейчас пермяков, вернувшихся на родину, ждет реабилитация на базе в Подмосковье. Сапко добавил, что уже связался с родственниками военнослужащих из Прикамья. В конце января, в результате обмена пленными, в Пермский край вернулись восемь военнослужащих. Это уроженцы Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского и Добрянки.

В числе российских военнослужащих, которых 8 февраля обменяли по формуле 100 на 100, семеро жителей Пермского края. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. «Вновь состоялся очередной обмен российских и украинских военнослужащих, третий уже в этом году! И снова в списках наши земляки, по предварительным данным их семь! Есть ребята из Перми, Березников и Чусового», — написал Сапко. Омбудсмен уточнил, что обмен «планировался еще 6 февраля», однако информацию о пермяках, которые подлежали обмену он не раскрывал, поскольку «сверял списки». Сейчас пермяков, вернувшихся на родину, ждет реабилитация на базе в Подмосковье. Сапко добавил, что уже связался с родственниками военнослужащих из Прикамья. В конце января, в результате обмена пленными, в Пермский край вернулись восемь военнослужащих. Это уроженцы Перми, Красновишерска, Очера, Кунгура, Ильинского и Добрянки.