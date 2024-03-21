Прокуратура отбирает мандат у жены депутата челябинского заксобрания Субачева

В Миассе троих депутатов лишат полномочий

Вокруг Евгения Субачева закручивается скандал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Миасса обратилась в суд с иском о досрочном лишении полномочий трех депутатов городского собрания, включая супругу областного парламентария Евгения Субачева. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Заявление зарегистрировано 18 марта. На следующий день материалы дела поступили судье. Дата первого заседания пока не назначена», пояснили URA.RU в городском суде Миасса.

Поводом стало избрание отца народного избранника, Владимира Субачева, почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за это проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, Евгения Субачева. Надзорное ведомство усмотрело в произошедшем нарушение антикоррупционного законодательства: Захарова не уведомила о конфликте интересов комиссию собрания. Так же поступили еще два депутата: Иван Шматков и Юрий Ефименко, проголосовавшие за избрание почетными гражданами работников своих предприятий. Представление прокурора собрание проигнорировало, после чего последовало обращение в суд.

«Собрание депутатов единогласно не согласилось с прокуратурой, с нашей точки зрения вопрос очень спорный. Мы вправе соглашаться или не соглашаться с позицией прокуратуры и готовы отстаивать свою точку зрения. Кто прав в этой ситуации — решит суд. На данном этапе я не хотел бы углубляться в суть вопроса и до рассмотрения дела в суде раскрывать все обстоятельства», — заявил URA.RU председатель горсобрания Дмитрий Проскурин.

В ноябре 2023 года почетными гражданами Миасса решением местного собрания депутатов стали Анатолий Паньгуев («Спортивная школа олимпийского резерва N2), Виктор Диненко (АЗ „Урал“) и Владимир Субачев (завод СпецАгрегат). Иван Шматков работает тренером-преподавателем по боксу МБУ „Спортивная школа олимпийского резерва № 2“. Там же, и тоже тренером, трудится ставший почетным гражданином Миасса Анатолий Паньгуев, и выдвинула Паньгуева на получение звания эта же спортшкола. Юрий Ефименко трудится директором по взаимодействию с общественными и госструктурами АО „Автомобильный завод ‚Урал‘. Этот же завод выдвинул ставшего почетным гражданином Виктора Диненко. Анастасия Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО ‚Завод СпецАгрегат‘, которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием.

Звание почетного гражданина Миасса предполагает получение пожизненных ежемесячных выплат из бюджета города. Как правило, ежегодно депутаты выбирают одного почетного гражданина. Однако в 2023 году было принято решение выбрать троих в честь 250-летнего юбилея Миасса. Выборы почетных граждан были конкурентными — на три места было выдвинуто восемь человек.