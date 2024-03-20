В ХМАО создадут банк спермы и ДНК бойцов СВО

Омбудсмен ХМАО: в Югре сформируют банк биоматериалов военнослужащих

21 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО сформируют банк ДНК и семени военнослужащих СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ханты-Мансийском автономном округе сформируют банк ДНК и семени военнослужащих. Об этой инициативе на заседании окружной думы рассказала омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. «Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на военную службу и не имеющих детей. Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих», — сообщила Стребкова в выступлении. По ее словам, данная инициатива уже оформлена, в аппарате омбудсмена ХМАО ее готовят к запуску на федеральных площадках. В связи с этим, уполномоченная высказала надежду на поддержку со стороны окружной думы. Инициативу омбудсмена поддержала президент «Сургутского центра охраны материнства и детства» и депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева. Она рассказала, что программа сохранения биометериала военнослужащих уже работает. «Сегодня наш центр вспомогательных репродуктивных технологий и Сургутский государственный университет не просто готовы к этой программе — мы уже в этой программе. Здесь проблема в финансировании. На сегодняшний день это делается за счет средств граждан», — прокомментировала Белоцерковцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе сформируют банк ДНК и семени военнослужащих. Об этой инициативе на заседании окружной думы рассказала омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. «Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на военную службу и не имеющих детей. Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих», — сообщила Стребкова в выступлении. По ее словам, данная инициатива уже оформлена, в аппарате омбудсмена ХМАО ее готовят к запуску на федеральных площадках. В связи с этим, уполномоченная высказала надежду на поддержку со стороны окружной думы. Инициативу омбудсмена поддержала президент «Сургутского центра охраны материнства и детства» и депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева. Она рассказала, что программа сохранения биометериала военнослужащих уже работает. «Сегодня наш центр вспомогательных репродуктивных технологий и Сургутский государственный университет не просто готовы к этой программе — мы уже в этой программе. Здесь проблема в финансировании. На сегодняшний день это делается за счет средств граждан», — прокомментировала Белоцерковцева.