20 марта 2024

В ХМАО создадут банк спермы и ДНК бойцов СВО

Омбудсмен ХМАО: в Югре сформируют банк биоматериалов военнослужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, армия, солдаты, вооруженные силы
В ХМАО сформируют банк ДНК и семени военнослужащих СВО Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе сформируют банк ДНК и семени военнослужащих. Об этой инициативе на заседании окружной думы рассказала омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова.

«Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на военную службу и не имеющих детей. Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих», — сообщила Стребкова в выступлении. По ее словам, данная инициатива уже оформлена, в аппарате омбудсмена ХМАО ее готовят к запуску на федеральных площадках. В связи с этим, уполномоченная высказала надежду на поддержку со стороны окружной думы.

Инициативу омбудсмена поддержала президент «Сургутского центра охраны материнства и детства» и депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева. Она рассказала, что программа сохранения биометериала военнослужащих уже работает. «Сегодня наш центр вспомогательных репродуктивных технологий и Сургутский государственный университет не просто готовы к этой программе — мы уже в этой программе. Здесь проблема в финансировании. На сегодняшний день это делается за счет средств граждан», — прокомментировала Белоцерковцева.

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В Ханты-Мансийском автономном округе сформируют банк ДНК и семени военнослужащих. Об этой инициативе на заседании окружной думы рассказала омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. «Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на военную службу и не имеющих детей. Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих», — сообщила Стребкова в выступлении. По ее словам, данная инициатива уже оформлена, в аппарате омбудсмена ХМАО ее готовят к запуску на федеральных площадках. В связи с этим, уполномоченная высказала надежду на поддержку со стороны окружной думы. Инициативу омбудсмена поддержала президент «Сургутского центра охраны материнства и детства» и депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева. Она рассказала, что программа сохранения биометериала военнослужащих уже работает. «Сегодня наш центр вспомогательных репродуктивных технологий и Сургутский государственный университет не просто готовы к этой программе — мы уже в этой программе. Здесь проблема в финансировании. На сегодняшний день это делается за счет средств граждан», — прокомментировала Белоцерковцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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