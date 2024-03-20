Челябинский вуз признали лучшим на Урале

21 марта 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

ЧелГУ возглавил таблицу локальных лидеров Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) занял первую строку рейтинга RAEX. Составители сообщили, что результаты свидетельствуют о локальных лидерах в федеральных округах. «Рейтинговое агентство RAEX в третий раз составило локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. Первое место в 2024 году занял Челябинский государственный университет, годом ранее также возглавлявший список», — отмечено в сообщении агентства. В топ-15 есть еще один вуз из Челябинска. Южно-Уральский государственный аграрный университет поднялся с 15 места на 10-е. В то же время из списка выбыл Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. В 2023 году учебное заведение занимало десятую строку. В рейтинге, согласно методике, не участвуют вузы, которые представлены в 2021 и 2022 годах были представлены в двух общероссийских списках: «Три миссии университета» и рейтинге лучших российских вузов RAEX-100. В последнем был представлен ЮУрГУ. Организаторы подсчета объяснили это тем, что основной фокус рейтинга — не выявление национальных лидеров, а оценка широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов. Также есть дополнительные критерии исключения вузов из номинации. Критериями оценки стали количество образовательных программ, по которым ведется прием, средний конкурсный балл абитуриентов, количество среди первокурсников победителей и призеров школьных олимпиад и другие. В тройке лидеров, кроме челябинцев, оказались Технический университет УГМК (Свердловская область) и Сургутский государственный университет (ХМАО). В УрФО для оценки были взяты показатели 19 вузов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) занял первую строку рейтинга RAEX. Составители сообщили, что результаты свидетельствуют о локальных лидерах в федеральных округах. «Рейтинговое агентство RAEX в третий раз составило локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. Первое место в 2024 году занял Челябинский государственный университет, годом ранее также возглавлявший список», — отмечено в сообщении агентства. В топ-15 есть еще один вуз из Челябинска. Южно-Уральский государственный аграрный университет поднялся с 15 места на 10-е. В то же время из списка выбыл Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. В 2023 году учебное заведение занимало десятую строку. В рейтинге, согласно методике, не участвуют вузы, которые представлены в 2021 и 2022 годах были представлены в двух общероссийских списках: «Три миссии университета» и рейтинге лучших российских вузов RAEX-100. В последнем был представлен ЮУрГУ. Организаторы подсчета объяснили это тем, что основной фокус рейтинга — не выявление национальных лидеров, а оценка широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов. Также есть дополнительные критерии исключения вузов из номинации. Критериями оценки стали количество образовательных программ, по которым ведется прием, средний конкурсный балл абитуриентов, количество среди первокурсников победителей и призеров школьных олимпиад и другие. В тройке лидеров, кроме челябинцев, оказались Технический университет УГМК (Свердловская область) и Сургутский государственный университет (ХМАО). В УрФО для оценки были взяты показатели 19 вузов.