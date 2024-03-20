20 марта 2024

Челябинский вуз признали лучшим на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
ЧелГУ возглавил таблицу локальных лидеров Урала Фото:

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) занял первую строку рейтинга RAEX. Составители сообщили, что результаты свидетельствуют о локальных лидерах в федеральных округах.

«Рейтинговое агентство RAEX в третий раз составило локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. Первое место в 2024 году занял Челябинский государственный университет, годом ранее также возглавлявший список», — отмечено в сообщении агентства.

В топ-15 есть еще один вуз из Челябинска. Южно-Уральский государственный аграрный университет поднялся с 15 места на 10-е. В то же время из списка выбыл Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. В 2023 году учебное заведение занимало десятую строку.

В рейтинге, согласно методике, не участвуют вузы, которые представлены в 2021 и 2022 годах были представлены в двух общероссийских списках: «Три миссии университета» и рейтинге лучших российских вузов RAEX-100. В последнем был представлен ЮУрГУ. Организаторы подсчета объяснили это тем, что основной фокус рейтинга — не выявление национальных лидеров, а оценка широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов. Также есть дополнительные критерии исключения вузов из номинации.

Критериями оценки стали количество образовательных программ, по которым ведется прием, средний конкурсный балл абитуриентов, количество среди первокурсников победителей и призеров школьных олимпиад и другие. В тройке лидеров, кроме челябинцев, оказались Технический университет УГМК (Свердловская область) и Сургутский государственный университет (ХМАО). В УрФО для оценки были взяты показатели 19 вузов.

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Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) занял первую строку рейтинга RAEX. Составители сообщили, что результаты свидетельствуют о локальных лидерах в федеральных округах. «Рейтинговое агентство RAEX в третий раз составило локальные рейтинги вузов по федеральным округам России. Первое место в 2024 году занял Челябинский государственный университет, годом ранее также возглавлявший список», — отмечено в сообщении агентства. В топ-15 есть еще один вуз из Челябинска. Южно-Уральский государственный аграрный университет поднялся с 15 места на 10-е. В то же время из списка выбыл Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. В 2023 году учебное заведение занимало десятую строку. В рейтинге, согласно методике, не участвуют вузы, которые представлены в 2021 и 2022 годах были представлены в двух общероссийских списках: «Три миссии университета» и рейтинге лучших российских вузов RAEX-100. В последнем был представлен ЮУрГУ. Организаторы подсчета объяснили это тем, что основной фокус рейтинга — не выявление национальных лидеров, а оценка широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов. Также есть дополнительные критерии исключения вузов из номинации. Критериями оценки стали количество образовательных программ, по которым ведется прием, средний конкурсный балл абитуриентов, количество среди первокурсников победителей и призеров школьных олимпиад и другие. В тройке лидеров, кроме челябинцев, оказались Технический университет УГМК (Свердловская область) и Сургутский государственный университет (ХМАО). В УрФО для оценки были взяты показатели 19 вузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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