Курганец попал в больницу после ДТП на электровелосипеде. Фото

21 марта 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Курганец на электровелосипеде попал в ДТП Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Житель Кургана угодил в больницу, попав в ДТП на электрическом велосипеде. Мужчина получил травмы при наезде на пешехода, сообщили URA.RU в городском отделе Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель электровелосипеда Minaco V8 PRO получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в ОГИБДД по г. Кургану. Мужчина без мотошлема упал со своего транспорта, когда наехал на женщину на улице Кирова. Авария произошла 20 марта около 10 часов утра. Велосипедист ехал от улицы Гоголя в сторону горбольницы. В этом время на дорогу в неположенном месте напротив наркодиспансера вышла 55-летняя женщина. Велосипедист наехал на нее и упал. 26-летнего курганца пришлось госпитализировать, пешеход не пострадала. Ранее URA.RU сообщало, что в в Кургане водитель автомобиля сбил школьницу. 10-летняя девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. После наезда, ребенка с травмами увезли в больницу. В Кургане электровелосипедист попал в больницу после ДТП Фото: ОГИБДД по г. Кургану Курганский велосипедист получил травмы при наезде на пешехода Фото: ОГИБДД по г. Кургану Жителя Кургана госпитализировали после ДТП на электровелосипеде фото: ОГИБДД по г. Кургану Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана угодил в больницу, попав в ДТП на электрическом велосипеде. Мужчина получил травмы при наезде на пешехода, сообщили URA.RU в городском отделе Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель электровелосипеда Minaco V8 PRO получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в ОГИБДД по г. Кургану. Мужчина без мотошлема упал со своего транспорта, когда наехал на женщину на улице Кирова. Авария произошла 20 марта около 10 часов утра. Велосипедист ехал от улицы Гоголя в сторону горбольницы. В этом время на дорогу в неположенном месте напротив наркодиспансера вышла 55-летняя женщина. Велосипедист наехал на нее и упал. 26-летнего курганца пришлось госпитализировать, пешеход не пострадала. Ранее URA.RU сообщало, что в в Кургане водитель автомобиля сбил школьницу. 10-летняя девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. После наезда, ребенка с травмами увезли в больницу.