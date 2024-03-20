20 марта 2024

Курганец попал в больницу после ДТП на электровелосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка фотографий в период самоизоляции 28.04.20 в Перми, велосипед, велосипедист в маске, электровелосипед
Курганец на электровелосипеде попал в ДТП Фото:

Житель Кургана угодил в больницу, попав в ДТП на электрическом велосипеде. Мужчина получил травмы при наезде на пешехода, сообщили URA.RU в городском отделе Госавтоинспекции.

«В результате ДТП водитель электровелосипеда Minaco V8 PRO получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в ОГИБДД по г. Кургану. Мужчина без мотошлема упал со своего транспорта, когда наехал на женщину на улице Кирова.

Авария произошла 20 марта около 10 часов утра. Велосипедист ехал от улицы Гоголя в сторону горбольницы. В этом время на дорогу в неположенном месте напротив наркодиспансера вышла 55-летняя женщина. Велосипедист наехал на нее и упал. 26-летнего курганца пришлось госпитализировать, пешеход не пострадала.

Ранее URA.RU сообщало, что в в Кургане водитель автомобиля сбил школьницу. 10-летняя девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. После наезда, ребенка с травмами увезли в больницу.

В Кургане электровелосипедист попал в больницу после ДТП
В Кургане электровелосипедист попал в больницу после ДТП
Фото:
Курганский велосипедист получил травмы при наезде на пешехода
Курганский велосипедист получил травмы при наезде на пешехода
Фото:
Жителя Кургана госпитализировали после ДТП на электровелосипеде
Жителя Кургана госпитализировали после ДТП на электровелосипеде

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Житель Кургана угодил в больницу, попав в ДТП на электрическом велосипеде. Мужчина получил травмы при наезде на пешехода, сообщили URA.RU в городском отделе Госавтоинспекции. «В результате ДТП водитель электровелосипеда Minaco V8 PRO получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в ОГИБДД по г. Кургану. Мужчина без мотошлема упал со своего транспорта, когда наехал на женщину на улице Кирова. Авария произошла 20 марта около 10 часов утра. Велосипедист ехал от улицы Гоголя в сторону горбольницы. В этом время на дорогу в неположенном месте напротив наркодиспансера вышла 55-летняя женщина. Велосипедист наехал на нее и упал. 26-летнего курганца пришлось госпитализировать, пешеход не пострадала. Ранее URA.RU сообщало, что в в Кургане водитель автомобиля сбил школьницу. 10-летняя девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. После наезда, ребенка с травмами увезли в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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