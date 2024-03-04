Курганский подросток выбежала на дорогу и попала в ДТП

Подросток после ДТП получил телесные повреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане водитель сбил школьницу. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском управлении Госавтоинспекции.

«На улице Бульвар Мира, вблизи дома No 31 на улице Космонавтов, водитель,1974 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2013 года рождения. Подросток выбежала на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия подросток получила телесные повреждения. Сейчас ребенка госпитализировали в больницу имени Красного креста. «Научите детей правилам поведения в дорожной обстановке. Объясните юным пешеходам к чему приводят нарушения Правил дорожного движения», — также обратились к жителям сотрудники курганского ГИБДД.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель совершил наезд на школьницу, которая выбежала на дорогу в неположенном месте. Подросток тогда получила телесные повреждения.