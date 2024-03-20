Власти ЯНАО раздадут 90 миллионов рублей для нужд молодежи

В ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Общая сумма грантов — 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Срок приема заявок на участие в конкурсе продлится до 19 апреля. Для участия необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства. Победители проекта разделят 90 миллионов рублей », — говорится в сообщении.
Отдельно можно получить грантовую поддержку по направлению подростково-молодежные клубы в формате «рядом с домом», добровольческие (патриотические) центры, многофункциональные молодежные центры, лучшее креативное пространство. Максимальная сумма гранта — 45 миллионов рублей, на полученные средства можно создать новое пространство или отремонтировать существующий центр.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки СОНКО. За 2023 год грантовые поддержки получили 63 организации.
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