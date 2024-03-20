Общество Власти ЯНАО раздадут 90 миллионов рублей для нужд молодежи В ЯНАО запустили конкурс грантов губернатора для окружной молодежи 21 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 + В ЯНАО начался конкурс грантов губернатора для молодежи Фото: Влад Нелюбин © URA.RU В ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Общая сумма грантов — 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Срок приема заявок на участие в конкурсе продлится до 19 апреля. Для участия необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства. Победители проекта разделят 90 миллионов рублей », — говорится в сообщении. Отдельно можно получить грантовую поддержку по направлению подростково-молодежные клубы в формате «рядом с домом», добровольческие (патриотические) центры, многофункциональные молодежные центры, лучшее креативное пространство. Максимальная сумма гранта — 45 миллионов рублей, на полученные средства можно создать новое пространство или отремонтировать существующий центр. Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки СОНКО. За 2023 год грантовые поддержки получили 63 организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Общая сумма грантов — 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Срок приема заявок на участие в конкурсе продлится до 19 апреля. Для участия необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства. Победители проекта разделят 90 миллионов рублей », — говорится в сообщении. Отдельно можно получить грантовую поддержку по направлению подростково-молодежные клубы в формате «рядом с домом», добровольческие (патриотические) центры, многофункциональные молодежные центры, лучшее креативное пространство. Максимальная сумма гранта — 45 миллионов рублей, на полученные средства можно создать новое пространство или отремонтировать существующий центр. Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки СОНКО. За 2023 год грантовые поддержки получили 63 организации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям