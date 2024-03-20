20 марта 2024

Власти ЯНАО раздадут 90 миллионов рублей для нужд молодежи

В ЯНАО запустили конкурс грантов губернатора для окружной молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО начался конкурс грантов губернатора для молодежи Фото:

В ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Общая сумма грантов — 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Срок приема заявок на участие в конкурсе продлится до 19 апреля. Для участия необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства. Победители проекта разделят 90 миллионов рублей », — говорится в сообщении.

Отдельно можно получить грантовую поддержку по направлению подростково-молодежные клубы в формате «рядом с домом», добровольческие (патриотические) центры, многофункциональные молодежные центры, лучшее креативное пространство. Максимальная сумма гранта — 45 миллионов рублей, на полученные средства можно создать новое пространство или отремонтировать существующий центр.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки СОНКО. За 2023 год грантовые поддержки получили 63 организации.

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В ЯНАО учреждения сферы молодежной политики могут получить финансовую поддержку на создание молодежных пространств. Общая сумма грантов — 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Срок приема заявок на участие в конкурсе продлится до 19 апреля. Для участия необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства. Победители проекта разделят 90 миллионов рублей », — говорится в сообщении. Отдельно можно получить грантовую поддержку по направлению подростково-молодежные клубы в формате «рядом с домом», добровольческие (патриотические) центры, многофункциональные молодежные центры, лучшее креативное пространство. Максимальная сумма гранта — 45 миллионов рублей, на полученные средства можно создать новое пространство или отремонтировать существующий центр. Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки СОНКО. За 2023 год грантовые поддержки получили 63 организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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