Полиция ЯНАО составила портрет жертвы мошенников. Фото

В ЯНАО уловкам мошенников подвержены образованные жители среднего возраста

21 марта 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

В ЯНАО на уловки мошенников попадаются обеспеченные жители среднего возраста Фото: Стас Этвеш © URA.RU В ЯНАО специалисты УМВД составили усредненный портрет жертв мошенников. Чаще всего на уловки мошенников попадаются люди в возрасте от 30 до 50 лет со средним специальным или высшим образованием, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Костенко. «Как правило, жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Они осведомлены о действиях мошенников и способах защиты от них», — сообщил Сергей Костенко в докладе депутатам Заксобрания ЯНАО, на заседании 21 марта, где присутствовал корреспондент агентства. В 70% случаев, жертвы мошенников работают в коммерческих структурах, в том числе в топливно-энергетических компаниях. Часто попадаются на уловки мошенников работники здравоохранения и культуры. В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем на одну тысячу случаев, соответственно выросла и раскрываемость. В марте суд вынес приговор аферисту, задержанному в Салехарде. URA.RU регулярно публикует информацию о новых уловках, используемых мошенниками. В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло Фото: URA.RU — информация предоставлена полицией ЯНАО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО специалисты УМВД составили усредненный портрет жертв мошенников. Чаще всего на уловки мошенников попадаются люди в возрасте от 30 до 50 лет со средним специальным или высшим образованием, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Костенко. «Как правило, жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Они осведомлены о действиях мошенников и способах защиты от них», — сообщил Сергей Костенко в докладе депутатам Заксобрания ЯНАО, на заседании 21 марта, где присутствовал корреспондент агентства. В 70% случаев, жертвы мошенников работают в коммерческих структурах, в том числе в топливно-энергетических компаниях. Часто попадаются на уловки мошенников работники здравоохранения и культуры. В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем на одну тысячу случаев, соответственно выросла и раскрываемость. В марте суд вынес приговор аферисту, задержанному в Салехарде. URA.RU регулярно публикует информацию о новых уловках, используемых мошенниками.