В ЯНАО специалисты УМВД составили усредненный портрет жертв мошенников. Чаще всего на уловки мошенников попадаются люди в возрасте от 30 до 50 лет со средним специальным или высшим образованием, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Костенко.
«Как правило, жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Они осведомлены о действиях мошенников и способах защиты от них», — сообщил Сергей Костенко в докладе депутатам Заксобрания ЯНАО, на заседании 21 марта, где присутствовал корреспондент агентства.
В 70% случаев, жертвы мошенников работают в коммерческих структурах, в том числе в топливно-энергетических компаниях. Часто попадаются на уловки мошенников работники здравоохранения и культуры.
В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем на одну тысячу случаев, соответственно выросла и раскрываемость. В марте суд вынес приговор аферисту, задержанному в Салехарде. URA.RU регулярно публикует информацию о новых уловках, используемых мошенниками.
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