20 марта 2024

Полиция ЯНАО составила портрет жертвы мошенников. Фото

В ЯНАО уловкам мошенников подвержены образованные жители среднего возраста
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО на уловки мошенников попадаются обеспеченные жители среднего возраста Фото:

В ЯНАО специалисты УМВД составили усредненный портрет жертв мошенников. Чаще всего на уловки мошенников попадаются люди в возрасте от 30 до 50 лет со средним специальным или высшим образованием, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Костенко.

«Как правило, жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Они осведомлены о действиях мошенников и способах защиты от них», — сообщил Сергей Костенко в докладе депутатам Заксобрания ЯНАО, на заседании 21 марта, где присутствовал корреспондент агентства.

В 70% случаев, жертвы мошенников работают в коммерческих структурах, в том числе в топливно-энергетических компаниях. Часто попадаются на уловки мошенников работники здравоохранения и культуры.

В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем на одну тысячу случаев, соответственно выросла и раскрываемость. В марте суд вынес приговор аферисту, задержанному в Салехарде. URA.RU регулярно публикует информацию о новых уловках, используемых мошенниками.

В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло
В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло
Фото:

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В ЯНАО специалисты УМВД составили усредненный портрет жертв мошенников. Чаще всего на уловки мошенников попадаются люди в возрасте от 30 до 50 лет со средним специальным или высшим образованием, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Костенко. «Как правило, жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Они осведомлены о действиях мошенников и способах защиты от них», — сообщил Сергей Костенко в докладе депутатам Заксобрания ЯНАО, на заседании 21 марта, где присутствовал корреспондент агентства. В 70% случаев, жертвы мошенников работают в коммерческих структурах, в том числе в топливно-энергетических компаниях. Часто попадаются на уловки мошенников работники здравоохранения и культуры. В 2023 году количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем на одну тысячу случаев, соответственно выросла и раскрываемость. В марте суд вынес приговор аферисту, задержанному в Салехарде. URA.RU регулярно публикует информацию о новых уловках, используемых мошенниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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