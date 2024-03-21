Росатом раскрыл, как обеспечат безопасность на курганском заводе по переработке опасных отходов

Экология не пострадает из-за курганского завода по переработке опасных отходов

21 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

В «Росатоме» рассказали про технологии безотходного производства на заводе в Щучье (Курганская область) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках строительства завода по переработке отходов первого и второго классов опасности в Щучье (Курганская область) представители госкорпорации «Росатом» утверждают, что ими внедрены системы безопасности и комплекс мероприятий, которые исключают возможность загрязнения окружающей среды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В проектной документации на строительство экотехнопарка „Щучье“, получившей положительные заключения государственных экспертиз, включая государственную экологическую экспертизу, предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей среды. На объекте многоступенчатые системы безопасности и экологического контроля», — сообщили в госкорпорации. Со слов пресс-службы, в производстве экотехнопарка планируется использовать технологии, где отходы с одной стадии производства будут перерабатываться в сырье для других этапов. Это поможет избежать необходимости захоронения отходов и делает процесс производства и работы завода безопасным. При этом отмечается, что уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, включая Росприроднадзор, будут осуществлять надзор за работой экотехнопарка в Щучье. Со слов «Росатома», планируется также провести экологическое обследование состояния окружающей среды до начала работы завода. Ранее URA.RU писало, что завод по переработке отходов опасных был запланирован на конец 2023 — начало 2024 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что запуск данного совместного проекта властей региона с «Росатомом» позволит обеспечить местных жителей 550 новыми рабочими местами, а также принесет 5,5 миллиарда рублей инвестиций в регион. Но позже стало известно, что «Росатом» перенес строительство своего филиала экотехнопарка из-за санкций со стороны недружественных в отношении России стран. Сейчас идет подготовка завода к запуску, а компании удалось импортзаместить необходимое для его работы оборудование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках строительства завода по переработке отходов первого и второго классов опасности в Щучье (Курганская область) представители госкорпорации «Росатом» утверждают, что ими внедрены системы безопасности и комплекс мероприятий, которые исключают возможность загрязнения окружающей среды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В проектной документации на строительство экотехнопарка „Щучье“, получившей положительные заключения государственных экспертиз, включая государственную экологическую экспертизу, предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей среды. На объекте многоступенчатые системы безопасности и экологического контроля», — сообщили в госкорпорации. Со слов пресс-службы, в производстве экотехнопарка планируется использовать технологии, где отходы с одной стадии производства будут перерабатываться в сырье для других этапов. Это поможет избежать необходимости захоронения отходов и делает процесс производства и работы завода безопасным. При этом отмечается, что уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, включая Росприроднадзор, будут осуществлять надзор за работой экотехнопарка в Щучье. Со слов «Росатома», планируется также провести экологическое обследование состояния окружающей среды до начала работы завода. Ранее URA.RU писало, что завод по переработке отходов опасных был запланирован на конец 2023 — начало 2024 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что запуск данного совместного проекта властей региона с «Росатомом» позволит обеспечить местных жителей 550 новыми рабочими местами, а также принесет 5,5 миллиарда рублей инвестиций в регион. Но позже стало известно, что «Росатом» перенес строительство своего филиала экотехнопарка из-за санкций со стороны недружественных в отношении России стран. Сейчас идет подготовка завода к запуску, а компании удалось импортзаместить необходимое для его работы оборудование.