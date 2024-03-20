Появилось видео жесткого задержания сутенера из Екатеринбурга

21 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мужчину поймали возле подъезда (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU УМВД по Екатеринбургу в telegram-канале опубликовало видео задержания 27-летнего Александра, который подозревается в разбоях и сутенерстве. Пытаясь скрыться от силовиков, он выпрыгнул с третьего этажа и сломал ноги. Операция по задержанию мужчины прошла 19 марта. Вооруженные силовики пришли в квартиру, где находился Александр, вскрыли двери и зашли внутрь. Но там оказался лишь его товарищ. Полицейские считают, что он тоже может быть причастен к ряду преступлений. Александра задержали другие силовики, которые дежурили у подъезда. Они спросили у него, понимает ли он, за что был задержан. «Понимаю», — ответил он сначала, а потом пошел в отказ. «Мужики, ноги сломал», — сказал Александр позднее. «[Я] был задержан по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Признаю вину частично. Возместить ущерб потерпевшему готов. Сотрудничать [со следствием] готов. [Я] ударил ножом потерпевшего в ногу во время конфликта», — заявил Александр во время допроса. Ранее он неоднократно был судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. О том, что силовики поймали Александра, URA.RU писало ранее. По предварительным данным, он совершал разбойные нападения на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. А одну девушку он принудил к проституции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УМВД по Екатеринбургу в telegram-канале опубликовало видео задержания 27-летнего Александра, который подозревается в разбоях и сутенерстве. Пытаясь скрыться от силовиков, он выпрыгнул с третьего этажа и сломал ноги. Операция по задержанию мужчины прошла 19 марта. Вооруженные силовики пришли в квартиру, где находился Александр, вскрыли двери и зашли внутрь. Но там оказался лишь его товарищ. Полицейские считают, что он тоже может быть причастен к ряду преступлений. Александра задержали другие силовики, которые дежурили у подъезда. Они спросили у него, понимает ли он, за что был задержан. «Понимаю», — ответил он сначала, а потом пошел в отказ. «Мужики, ноги сломал», — сказал Александр позднее. «[Я] был задержан по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Признаю вину частично. Возместить ущерб потерпевшему готов. Сотрудничать [со следствием] готов. [Я] ударил ножом потерпевшего в ногу во время конфликта», — заявил Александр во время допроса. Ранее он неоднократно был судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. О том, что силовики поймали Александра, URA.RU писало ранее. По предварительным данным, он совершал разбойные нападения на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. А одну девушку он принудил к проституции.