Назначен врио командующего Северным флотом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, иллюминатор, корабли военные,  stock
Врио командира Северного флота стал Константин Кабанцов Фото:

Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом стал Константин Кабанцов. Об этом сообщает Минобороны.

«Врио командующего Северным флотом стал Константин Кабанцов», — сообщает РБК со ссылкой на ведомство. С 2021 года он был первым замом командующего Северным флотом.

По данным издания, прежний командующий адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ. Однако на сайте Минобороны РФ, во вкладе «Северный флот» Моисеев по-прежнему числится командующим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом стал Константин Кабанцов. Об этом сообщает Минобороны. «Врио командующего Северным флотом стал Константин Кабанцов», — сообщает РБК со ссылкой на ведомство. С 2021 года он был первым замом командующего Северным флотом. По данным издания, прежний командующий адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ. Однако на сайте Минобороны РФ, во вкладе «Северный флот» Моисеев по-прежнему числится командующим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...