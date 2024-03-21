Назначен врио командующего Северным флотом

Врио командира Северного флота стал Константин Кабанцов
Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом стал Константин Кабанцов. Об этом сообщает Минобороны.
«Врио командующего Северным флотом стал Константин Кабанцов», — сообщает РБК со ссылкой на ведомство. С 2021 года он был первым замом командующего Северным флотом.
По данным издания, прежний командующий адмирал Александр Моисеев стал врио главкома ВМФ. Однако на сайте Минобороны РФ, во вкладе «Северный флот» Моисеев по-прежнему числится командующим.
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