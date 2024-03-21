Суд взыскал с «крабового короля» и подконтрольных ему лиц почти 359 млрд рублей

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Судейская коллегия. Курган, зал суда, правосудие, суд
Суд взыскал с Олега Кана и ответчиков 358,7 млрд рублей Фото:

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и других рыбопромышленников Дальнего востока 358,7 млрд рублей. Кан также известен как «крабовый король».

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Кто такой «крабовый король» с Дальнего Востока Олег Кан

«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и еще ряду ответчиков на 358,7 млрд рублей», — сообщили в суде. Заявление приводит ТАСС.

По данным прокуратуры, в течение последних пяти лет подконтрольные Кану компании и физические лица установили иностранный контроль над стратегически важными секторами и создали угрозу экономической безопасности. По иску проходили 31 компания и 29 физлиц. Самого Кана объявили в розыск в 2021 году. Однако в марте 2024 года появилась информация о смерти «крабового короля». Однако Генпрокуратура не поверила в это, назвав смерть бизнесмена инсценировкой.

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Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и других рыбопромышленников Дальнего востока 358,7 млрд рублей. Кан также известен как «крабовый король». «Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и еще ряду ответчиков на 358,7 млрд рублей», — сообщили в суде. Заявление приводит ТАСС. По данным прокуратуры, в течение последних пяти лет подконтрольные Кану компании и физические лица установили иностранный контроль над стратегически важными секторами и создали угрозу экономической безопасности. По иску проходили 31 компания и 29 физлиц. Самого Кана объявили в розыск в 2021 году. Однако в марте 2024 года появилась информация о смерти «крабового короля». Однако Генпрокуратура не поверила в это, назвав смерть бизнесмена инсценировкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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