В Тюмень едет первый замруководителя администрации президента Кириенко

В Тюмень 26 марта приедет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он планирует встретиться с местными политэлитами, в том числе с губернатором Александром Моором. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политики.
«Кириенко планирует встречу по итогам выборов президента РФ в Тюменской области. Помимо этого будут обсуждаться другие совместные проекты, в том числе пол линии СВО», — говорят собеседники агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергей Кириенко поставил тюменским элитам идеологическую задачу: восстановить наследие антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» в подшефном Краснодоне (ЛНР). По задумке, подшефный Тюменской области Краснодон может стать знаковым местом для проведения крупных идеологических проектов.
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