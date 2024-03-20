20 марта 2024

Жители ХМАО повально повышают цены на загородные дома

В ХМАО загородные дома подорожали на 19%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева, деревня кунгурка
В регионе выросла стоимость загородных домов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость загородных домов за год выросла на 19%. Средний ценник подобной недвижимости по региону достиг пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

«Динамика цены на загородные дома за год с февраля 2023 года в ХМАО составила 19%. К концу зимы этого года средняя стоимость данного типа недвижимости выросла до 5 миллионов рублей», — следует из данных исследования сервиса.

Вместе с этим интерес к продаже загородной недвижимости в регионе продолжает расти. И только за первые два месяца 2024 года уровень средней цены поднялся более чем на 5%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, рассматривая варианты инвестиций в недвижимость, стали чаще обращать внимание на строительство в сегменте загородного рынка. Такое жилье становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость загородных домов за год выросла на 19%. Средний ценник подобной недвижимости по региону достиг пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Динамика цены на загородные дома за год с февраля 2023 года в ХМАО составила 19%. К концу зимы этого года средняя стоимость данного типа недвижимости выросла до 5 миллионов рублей», — следует из данных исследования сервиса. Вместе с этим интерес к продаже загородной недвижимости в регионе продолжает расти. И только за первые два месяца 2024 года уровень средней цены поднялся более чем на 5%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, рассматривая варианты инвестиций в недвижимость, стали чаще обращать внимание на строительство в сегменте загородного рынка. Такое жилье становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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