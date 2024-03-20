Жители ХМАО повально повышают цены на загородные дома

В ХМАО загородные дома подорожали на 19%

21 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

В регионе выросла стоимость загородных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость загородных домов за год выросла на 19%. Средний ценник подобной недвижимости по региону достиг пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Динамика цены на загородные дома за год с февраля 2023 года в ХМАО составила 19%. К концу зимы этого года средняя стоимость данного типа недвижимости выросла до 5 миллионов рублей», — следует из данных исследования сервиса. Вместе с этим интерес к продаже загородной недвижимости в регионе продолжает расти. И только за первые два месяца 2024 года уровень средней цены поднялся более чем на 5%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, рассматривая варианты инвестиций в недвижимость, стали чаще обращать внимание на строительство в сегменте загородного рынка. Такое жилье становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость загородных домов за год выросла на 19%. Средний ценник подобной недвижимости по региону достиг пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Динамика цены на загородные дома за год с февраля 2023 года в ХМАО составила 19%. К концу зимы этого года средняя стоимость данного типа недвижимости выросла до 5 миллионов рублей», — следует из данных исследования сервиса. Вместе с этим интерес к продаже загородной недвижимости в регионе продолжает расти. И только за первые два месяца 2024 года уровень средней цены поднялся более чем на 5%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, рассматривая варианты инвестиций в недвижимость, стали чаще обращать внимание на строительство в сегменте загородного рынка. Такое жилье становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий.