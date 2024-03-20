Жители ХМАО повально повышают цены на загородные дома

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость загородных домов за год выросла на 19%. Средний ценник подобной недвижимости по региону достиг пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости».
«Динамика цены на загородные дома за год с февраля 2023 года в ХМАО составила 19%. К концу зимы этого года средняя стоимость данного типа недвижимости выросла до 5 миллионов рублей», — следует из данных исследования сервиса.
Вместе с этим интерес к продаже загородной недвижимости в регионе продолжает расти. И только за первые два месяца 2024 года уровень средней цены поднялся более чем на 5%.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, рассматривая варианты инвестиций в недвижимость, стали чаще обращать внимание на строительство в сегменте загородного рынка. Такое жилье становится привлекательнее для югорчан из-за изменения ипотечных условий.
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