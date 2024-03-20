Общество Транспорт Новый ж/д вокзал Сургута сохранит исторические витражи и мозаику 21 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + Витражи старого вокзала Сургута займут место на фасаде нового здания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Обновленный проект железнодорожного вокзала Сургута (ХМАО) предполагает сохранение декоративных элементов старого здания — мозаичных панно и витражей, которые имеют историческую ценность. За их сохранение выступали жители и власти города. В пресс-службе СвЖД корреспонденту URA.RU сообщили, что витражи будут расположены на фасаде здания со стороны перрона. «В дизайн-решении проекта фасада сохранен существующий образ здания, знакомый и близкий сургутянам: его украсят мозаики и витражи. Цветные витражи будут расположены со стороны перрона», — сообщила агентству пресс-служба Свердловской железной дороги. Дополнять уникальный дизайн будет декоративная подсветка. В отделке фасада, по словам официальных представителей СвЖД, используют современные материалы, устойчивые к суровому северному климату. Ранее URA.RU писало, что в проект вокзала Сургута внесли правки, сейчас он проходит экспертизу. В новой версии проектировщики учли пожелания жителей и властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Обновленный проект железнодорожного вокзала Сургута (ХМАО) предполагает сохранение декоративных элементов старого здания — мозаичных панно и витражей, которые имеют историческую ценность. За их сохранение выступали жители и власти города. В пресс-службе СвЖД корреспонденту URA.RU сообщили, что витражи будут расположены на фасаде здания со стороны перрона. «В дизайн-решении проекта фасада сохранен существующий образ здания, знакомый и близкий сургутянам: его украсят мозаики и витражи. Цветные витражи будут расположены со стороны перрона», — сообщила агентству пресс-служба Свердловской железной дороги. Дополнять уникальный дизайн будет декоративная подсветка. В отделке фасада, по словам официальных представителей СвЖД, используют современные материалы, устойчивые к суровому северному климату. Ранее URA.RU писало, что в проект вокзала Сургута внесли правки, сейчас он проходит экспертизу. В новой версии проектировщики учли пожелания жителей и властей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям