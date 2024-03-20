Новый ж/д вокзал Сургута сохранит исторические витражи и мозаику

Обновленный проект железнодорожного вокзала Сургута (ХМАО) предполагает сохранение декоративных элементов старого здания — мозаичных панно и витражей, которые имеют историческую ценность. За их сохранение выступали жители и власти города. В пресс-службе СвЖД корреспонденту URA.RU сообщили, что витражи будут расположены на фасаде здания со стороны перрона.
«В дизайн-решении проекта фасада сохранен существующий образ здания, знакомый и близкий сургутянам: его украсят мозаики и витражи. Цветные витражи будут расположены со стороны перрона», — сообщила агентству пресс-служба Свердловской железной дороги.
Дополнять уникальный дизайн будет декоративная подсветка. В отделке фасада, по словам официальных представителей СвЖД, используют современные материалы, устойчивые к суровому северному климату.
Ранее URA.RU писало, что в проект вокзала Сургута внесли правки, сейчас он проходит экспертизу. В новой версии проектировщики учли пожелания жителей и властей.
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