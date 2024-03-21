Власти Нижневартовска готовятся к строительству нового сквера в центре города

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Благоустройство территории Челябинской публичной библиотеки. Челябинск, благоустройство, сквер у библиотеки
Вместе с ЖК застройщику необходимо будет построить сквер (архивное фото) Фото:

Власти Нижневартовска готовятся начать торги на застройку квартала Б, который находится в центре города, рассказали URA.RU в мэрии. Застройщику, который получит проект, кроме жилого комплекса, предстоит здесь построить продолжение Рябинового бульвара.

«Квартал Б сейчас готовим к торгам. На этой территории, кроме жилья, во-первых, у застройщика будет обязательство построить продолжение Рябинового бульвара. И необходимо будет учитывать особые требования к градостроительному облику — это все-таки центр города», — рассказал агентству начальник управления архитектуры и градостроительства городской администрации Станислав Чеботарев.

В мэрии Нижневартовска рассчитывают завершить торги объекта к концу лета. А разрешение на строительство будущий застройщик может получить к концу года.

«Подобный механизм создания общественных локаций действительно эффективен. Территория застраивается комплексно, поэтому сразу есть понимание, как она будет выглядеть. А все объекты можно органично вписать в застройку. Однако, учитывая общую практику, есть и свои трудности. Не всем застройщикам это удается сделать так, как надо, что может привести к удорожанию самого жилья. Впрочем, в данном случае существуют компенсации из бюджета. Ну, и не все компании охотно идут на такие проекты, учитывая дополнительную нагрузку, из-за увеличения срока строительства», — поделился мнением с URA.RU строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске решили застроить старые районы по новому формату. Тогда речь шла о микрорайонах 1п и 9п в так называемом Старом Вартовске. Локации, как и квартал Б, застроят в рамках комплексного развития территорий.

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Власти Нижневартовска готовятся начать торги на застройку квартала Б, который находится в центре города, рассказали URA.RU в мэрии. Застройщику, который получит проект, кроме жилого комплекса, предстоит здесь построить продолжение Рябинового бульвара. «Квартал Б сейчас готовим к торгам. На этой территории, кроме жилья, во-первых, у застройщика будет обязательство построить продолжение Рябинового бульвара. И необходимо будет учитывать особые требования к градостроительному облику — это все-таки центр города», — рассказал агентству начальник управления архитектуры и градостроительства городской администрации Станислав Чеботарев. В мэрии Нижневартовска рассчитывают завершить торги объекта к концу лета. А разрешение на строительство будущий застройщик может получить к концу года. «Подобный механизм создания общественных локаций действительно эффективен. Территория застраивается комплексно, поэтому сразу есть понимание, как она будет выглядеть. А все объекты можно органично вписать в застройку. Однако, учитывая общую практику, есть и свои трудности. Не всем застройщикам это удается сделать так, как надо, что может привести к удорожанию самого жилья. Впрочем, в данном случае существуют компенсации из бюджета. Ну, и не все компании охотно идут на такие проекты, учитывая дополнительную нагрузку, из-за увеличения срока строительства», — поделился мнением с URA.RU строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске решили застроить старые районы по новому формату. Тогда речь шла о микрорайонах 1п и 9п в так называемом Старом Вартовске. Локации, как и квартал Б, застроят в рамках комплексного развития территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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