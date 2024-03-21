Пуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС отменен

Запуск ракеты «Союз-2.1а» к Международной космической станции был автоматически отменен. Об этом сообщили во время прямого эфира канала «Роскосмос ТВ» на YouTube.
«Друзья, к сожалению, прозвучала команда на отмену пуска. Мы будем следить за всеми новостями с космодрома Байконур… Надеемся и верим, что пуск состоится», — заявил ведущий трансляции. Сообщается, что пуск был отменен автоматически. Официальная причина не раскрывается.
Запуск «Союз-2.1а» был запланирован на 21 марта. В экипаж космического корабля вошли белоруска Марина Василевская, американка Трейси Дайсон и россиянин Олег Новицкий.
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