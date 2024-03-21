Пуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС отменен

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Роскосмос, космос, ракета, пуск ракеты
Запуск ракеты «Союз-2.1а» не состоялся (архивное фото) Фото:

Запуск ракеты «Союз-2.1а» к Международной космической станции был автоматически отменен. Об этом сообщили во время прямого эфира канала «Роскосмос ТВ» на YouTube.

«Друзья, к сожалению, прозвучала команда на отмену пуска. Мы будем следить за всеми новостями с космодрома Байконур… Надеемся и верим, что пуск состоится», — заявил ведущий трансляции. Сообщается, что пуск был отменен автоматически. Официальная причина не раскрывается.

Запуск «Союз-2.1а» был запланирован на 21 марта. В экипаж космического корабля вошли белоруска Марина Василевская, американка Трейси Дайсон и россиянин Олег Новицкий.

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Запуск ракеты «Союз-2.1а» к Международной космической станции был автоматически отменен. Об этом сообщили во время прямого эфира канала «Роскосмос ТВ» на YouTube. «Друзья, к сожалению, прозвучала команда на отмену пуска. Мы будем следить за всеми новостями с космодрома Байконур… Надеемся и верим, что пуск состоится», — заявил ведущий трансляции. Сообщается, что пуск был отменен автоматически. Официальная причина не раскрывается. Запуск «Союз-2.1а» был запланирован на 21 марта. В экипаж космического корабля вошли белоруска Марина Василевская, американка Трейси Дайсон и россиянин Олег Новицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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