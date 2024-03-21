Наука и техника Пуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС отменен 21 марта 2024 в 18:28 Размер текста - 17 + Запуск ракеты «Союз-2.1а» не состоялся (архивное фото) Фото: Роскосмос Запуск ракеты «Союз-2.1а» к Международной космической станции был автоматически отменен. Об этом сообщили во время прямого эфира канала «Роскосмос ТВ» на YouTube. «Друзья, к сожалению, прозвучала команда на отмену пуска. Мы будем следить за всеми новостями с космодрома Байконур… Надеемся и верим, что пуск состоится», — заявил ведущий трансляции. Сообщается, что пуск был отменен автоматически. Официальная причина не раскрывается. Запуск «Союз-2.1а» был запланирован на 21 марта. В экипаж космического корабля вошли белоруска Марина Василевская, американка Трейси Дайсон и россиянин Олег Новицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Запуск ракеты «Союз-2.1а» к Международной космической станции был автоматически отменен. Об этом сообщили во время прямого эфира канала «Роскосмос ТВ» на YouTube. «Друзья, к сожалению, прозвучала команда на отмену пуска. Мы будем следить за всеми новостями с космодрома Байконур… Надеемся и верим, что пуск состоится», — заявил ведущий трансляции. Сообщается, что пуск был отменен автоматически. Официальная причина не раскрывается. Запуск «Союз-2.1а» был запланирован на 21 марта. В экипаж космического корабля вошли белоруска Марина Василевская, американка Трейси Дайсон и россиянин Олег Новицкий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям