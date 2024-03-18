Российские Су-34 уникальными бомбами сровняли с землей командный пункт ВСУ

Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженные сил Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ 500 М-62. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уникальность этих бомб состоит в том, что каждая из них содержит до 300 килограмм взрывчатки и они высокоточные.
«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту Украины на южнодонецком направлении», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что удар был нанесен при помощи боеприпасов ФАБ-500. Это уникальные снаряды: они управляемые и высокоточные. Каждая из бомб содержит до 300 килограмм взрывчатки. Причем удары можно наносить с безопасного расстояния, добавили в Минобороны РФ.
Группировки российских солдат периодически поражают украинские опорные пункты на различных направлениях фронта. В их уничтожении принимают активное участие российские артиллеристы. За несколько дней до выборов в стране, а также в сам период проведения голосования, активизировались украинские ДРГ, однако они не смогли пройти через российскую границу.
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