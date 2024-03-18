Российские Су-34 уникальными бомбами сровняли с землей командный пункт ВСУ

Минобороны РФ: Су-34 при помощи снарядов ФАБ-500 поразили командный пункт ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су 34, stock
ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ при помощи Су-34 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженные сил Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ 500 М-62. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уникальность этих бомб состоит в том, что каждая из них содержит до 300 килограмм взрывчатки и они высокоточные.

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту Украины на южнодонецком направлении», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что удар был нанесен при помощи боеприпасов ФАБ-500. Это уникальные снаряды: они управляемые и высокоточные. Каждая из бомб содержит до 300 килограмм взрывчатки. Причем удары можно наносить с безопасного расстояния, добавили в Минобороны РФ.

Группировки российских солдат периодически поражают украинские опорные пункты на различных направлениях фронта. В их уничтожении принимают активное участие российские артиллеристы. За несколько дней до выборов в стране, а также в сам период проведения голосования, активизировались украинские ДРГ, однако они не смогли пройти через российскую границу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженные сил Украины (ВСУ) авиабомбами ФАБ 500 М-62. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уникальность этих бомб состоит в том, что каждая из них содержит до 300 килограмм взрывчатки и они высокоточные. «Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту Украины на южнодонецком направлении», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что удар был нанесен при помощи боеприпасов ФАБ-500. Это уникальные снаряды: они управляемые и высокоточные. Каждая из бомб содержит до 300 килограмм взрывчатки. Причем удары можно наносить с безопасного расстояния, добавили в Минобороны РФ. Группировки российских солдат периодически поражают украинские опорные пункты на различных направлениях фронта. В их уничтожении принимают активное участие российские артиллеристы. За несколько дней до выборов в стране, а также в сам период проведения голосования, активизировались украинские ДРГ, однако они не смогли пройти через российскую границу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...