Литва устроила несанкционированную блокаду Калининграда: что известно

Правительство Калининградской области: Литва ввела блокаду из-за ошибки

21 марта 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

В ночь на 20 марта Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 20 марта Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. Вильнюс еще с 2022 года начал вводить запрет на транзит российских товаров через Калининградскую область, которые попадают под санкции Евросоюза. Спустя время страна была вынуждена снять запрет. URA.RU рассказывает, почему накануне вновь был введен запрет и кратко напоминает о ситуации с транзитом через Литву в целом. Запрет Литвы на транзит без предупреждения В ночь на 20 марта Литва без предупреждения и объяснения причин начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. В связи с этим на границе была организована огромная очередь из 140 грузовых автомобилей перед МАПП Чернышевское. На следующий день после блокады стало известно, что она была введена по ошибке. Это произошло из-за сбоя в информационных системах таможни, подчеркнул руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. В настоящий момент транзит уже восстановлен. При этом за несколько недель до очередной блокады со стороны Литвы сообщалось, что правительство страны хочет закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией и запретить остановку российских поездов на литовских железнодорожных станциях на пути в Калининград. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от пограничной страны, а также Евросоюза исполнения обязательства по обеспечению бесперебойного калининградского транзита. Почему Россия организует транзит через Литву Россия использует территорию Литвы для транзита товаров в Калининградскую область по причине географического положения. Калининградская область расположена на побережье Балтийского моря и окружена странами Евросоюза, в том числе Литвой и Польшей, из-за чего наземный транзит из основной части России возможен только через территорию этих государств. Транспортное сообщение через Литву регулируется международными договоренностями, включая соглашения в рамках Евросоюза, которые Вильнюс обязан соблюдать в качестве члена ЕС. С начала 2022 года после начала российской спецоперации на Украине, Литва начала ограничивать транзит по причине антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Однако это является нарушением тех самых международных договоренностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 20 марта Литва без объяснения причины начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. Вильнюс еще с 2022 года начал вводить запрет на транзит российских товаров через Калининградскую область, которые попадают под санкции Евросоюза. Спустя время страна была вынуждена снять запрет. URA.RU рассказывает, почему накануне вновь был введен запрет и кратко напоминает о ситуации с транзитом через Литву в целом. В ночь на 20 марта Литва без предупреждения и объяснения причин начала ограничивать российским грузовикам проезд в страну. В связи с этим на границе была организована огромная очередь из 140 грузовых автомобилей перед МАПП Чернышевское. На следующий день после блокады стало известно, что она была введена по ошибке. Это произошло из-за сбоя в информационных системах таможни, подчеркнул руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. В настоящий момент транзит уже восстановлен. При этом за несколько недель до очередной блокады со стороны Литвы сообщалось, что правительство страны хочет закрыть пограничные пункты на границе с Белоруссией и запретить остановку российских поездов на литовских железнодорожных станциях на пути в Калининград. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от пограничной страны, а также Евросоюза исполнения обязательства по обеспечению бесперебойного калининградского транзита. Россия использует территорию Литвы для транзита товаров в Калининградскую область по причине географического положения. Калининградская область расположена на побережье Балтийского моря и окружена странами Евросоюза, в том числе Литвой и Польшей, из-за чего наземный транзит из основной части России возможен только через территорию этих государств. Транспортное сообщение через Литву регулируется международными договоренностями, включая соглашения в рамках Евросоюза, которые Вильнюс обязан соблюдать в качестве члена ЕС. С начала 2022 года после начала российской спецоперации на Украине, Литва начала ограничивать транзит по причине антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Однако это является нарушением тех самых международных договоренностей.