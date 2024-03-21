Properm: главный гример пермского театра погиб, попав под грузовой поезд

21 марта 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого сбил поезд Фото: Илья Московец © URA.RU Главный гример Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Сергей Мухин, о смерти которого театр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», погиб, попав под поезд. Об этом пишет издание Properm. «Именно он сегодня попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона „Пермь-Сортировочная-Курья“. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось», — пишет Properm со ссылкой на свой источник. О гибели гримера также сообщила супруга Сергея Мухина. «Сегодня погиб мой муж Мухин Сергей Владимирович», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального МСУТ СК РФ. Ответ на него ожидается. О смерти заведующего гримерным цехом Пермского театра оперы и балета Сергея Мухина учреждение культуры сегодня, 21 марта, сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В театре отметили, что без участия гримера не обходился ни один спектакль и принесли соболезнования родным и близким умершего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный гример Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Сергей Мухин, о смерти которого театр сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», погиб, попав под поезд. Об этом пишет издание Properm. «Именно он сегодня попал под товарный поезд на 1424 км железнодорожного перегона „Пермь-Сортировочная-Курья“. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось», — пишет Properm со ссылкой на свой источник. О гибели гримера также сообщила супруга Сергея Мухина. «Сегодня погиб мой муж Мухин Сергей Владимирович», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального МСУТ СК РФ. Ответ на него ожидается. О смерти заведующего гримерным цехом Пермского театра оперы и балета Сергея Мухина учреждение культуры сегодня, 21 марта, сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В театре отметили, что без участия гримера не обходился ни один спектакль и принесли соболезнования родным и близким умершего.