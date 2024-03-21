Чехия пожертвовала Украине свои последние вертолеты

Министр обороны Чехии Чернохова: страна передала Киеву последние Ми-24
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Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, вертолет, авиация, ми-24
После передачи вертолетов Украине Чехии больше нечего предложить Киеву, заявила Яна Чернохова Фото:

Чехия в качестве военной поддержки передала Киеву свои последние вертолеты Ми-24. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

«Больше таких бортов [Ми-24] у страны не осталось. У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать», — сказала Яна Чернохова. Ее слова приводит чешская газета Deník N. Отмечается, что министр приходила к правительству своей страны с соответствующей инициативой еще две недели назад. Она была одобрена.

Чехия выступает за поддержку Киева. Прага также инициировала программу по закупке боеприпасов для Украины. В стране также отмечали, что некоторые из поставщиков являлись якобы союзные России страны.

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Чехия в качестве военной поддержки передала Киеву свои последние вертолеты Ми-24. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. «Больше таких бортов [Ми-24] у страны не осталось. У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать», — сказала Яна Чернохова. Ее слова приводит чешская газета Deník N. Отмечается, что министр приходила к правительству своей страны с соответствующей инициативой еще две недели назад. Она была одобрена. Чехия выступает за поддержку Киева. Прага также инициировала программу по закупке боеприпасов для Украины. В стране также отмечали, что некоторые из поставщиков являлись якобы союзные России страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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