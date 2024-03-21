Чехия пожертвовала Украине свои последние вертолеты

Чехия в качестве военной поддержки передала Киеву свои последние вертолеты Ми-24. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
«Больше таких бортов [Ми-24] у страны не осталось. У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать», — сказала Яна Чернохова. Ее слова приводит чешская газета Deník N. Отмечается, что министр приходила к правительству своей страны с соответствующей инициативой еще две недели назад. Она была одобрена.
Чехия выступает за поддержку Киева. Прага также инициировала программу по закупке боеприпасов для Украины. В стране также отмечали, что некоторые из поставщиков являлись якобы союзные России страны.
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